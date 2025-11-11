La RTO de Bariloche está cerrada: aducen problemas del concesionario con terceros

El taller de la revisión técnica en Bariloche permanece cerrado de manera "momentánea" dice la Provincia. Gentileza

La semana pasada sorprendió el cierre del taller de la Revisión Técnica Obligatoria de Bariloche (RTO) en Bariloche en una jornada pero ahora Vialidad Rionegrina notificó que se mantiene el «cierre momentáneo» por problemas de la concesionaria con terceros.

No hubo precisiones de lo ocurrido ni plazos para la rehabilitación de la atención en el taller que opera la empresa ITV SRL, que obtuvo la licitación del servicio meses atrás.

El taller está ubicado en la calle Esandi y el cierre «se debe a cuestiones ajenas a esta jurisdicción, de carácter exclusivamente privado, vinculadas a situaciones contractuales del actual concesionario (ITV SRL) con terceros», informó la Provincia.

Indicó que los organismos provinciales competentes intimaron a la empresa concesionaria para que «adopte de manera urgente las medidas necesarias para resolver el conflicto, procurando minimizar las molestias y contratiempos para los usuarios».

También se indicó que «se encuentra en revisión el contrato vigente» que podría derivar en sanciones.

La suspensión rige para los vehículos livianos, sin embargo la concesionaria mantiene con normalidad el servicio de verificación para vehículos de gran porte en las instalaciones ubicadas en calle 9 de Julio 1892.