Choque fatal sobre la Ruta 40: el custodio de la vicegobernadora de Mendoza iba alcoholizado y fue imputado

Un choque fatal sacudió a la provincia de Mendoza este fin de semana, luego de que un automóvil conducido por un efectivo policial que se desempeñaba como custodio de la vicegobernación impactara de frente contra una motocicleta sobre la Ruta Nacional 40. El uniformado iba alcoholizado y fue imputado por homicidio culposo agravado.

El siniestro vial ocurrió a la altura del municipio de Lavalle, a unos 30 kilómetros de la capital mendocina, en inmediaciones de la escuela Abdón Abraham.

El hecho involucró a un vehículo Suzuki Fun manejado por el sargento Jonatan Salvador Araujo, de 39 años, quien por motivos que se investigan cruzó de carril e impactó de manera frontal contra una moto marca Gilera que circulaba en sentido contrario.

Producto de la gravedad de las lesiones sufridas tras el choque, el conductor del rodado menor, identificado como Diego Dávila Oviedo, de 24 años, murió minutos después de haber sido ingresado de urgencia al hospital Central.

La situación del conductor se complicó de manera irreversible al conocerse los resultados de los análisis de rigor. El test de alcoholemia practicado al efectivo policial arrojó un valor de 1,95 gramos de alcohol en sangre, una cifra que multiplica por casi cuatro el límite máximo permitido por la ley provincial en Mendoza, establecido en 0,5%.

Además, la investigación determinó que el agente debía encontrarse cumpliendo funciones de guardia en las oficinas del Estadio Malvinas Argentinas al momento del hecho, pese a desplazarse en su vehículo particular.

Imputaron al custodio de la vicegobernadora de Mendoza

Tras recibir el alta médica este lunes, el policía Jonatan Salvador Araujo quedó formalmente imputado por la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien le endilgó el delito de homicidio culposo agravado.

Si bien la figura legal corresponde a un hecho sin intención deliberada, la acusación contempla graves agravantes que endurecen su situación procesal. Por un lado, la fiscalía consideró el nivel de alcoholemia superior al permitido por la normativa vigente; por el otro, se incorporó como agravante la invasión de carril y la circulación en contramano al momento de producirse el impacto contra la motocicleta.

El mensaje de la vicegobernadora Hebe Casado

A pocas horas de conocerse el trágico episodio y la vinculación del agente con el área de seguridad institucional, la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado, se expresó públicamente a través de sus redes sociales para manifestar su pesar y desligar cualquier tipo de protección corporativa.

«Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en dirección al departamento de Lavalle, en el que se encuentra involucrado un agente que presta servicios de custodia en la vicegobernación de Mendoza», publicó la mandataria provincial en su cuenta oficial.

Asimismo, al referirse al avance de la pesquisa penal y al rol del Estado frente al delito cometido por un empleado público, Casado enfatizó que confía plenamente en la labor de los tribunales y advirtió que no habrá contemplaciones: «Si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo».