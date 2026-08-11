Video: un colectivo con 48 estudiantes perdió el control por el hielo y chocó contra siete autos en Bariloche

Un colectivo que trasladaba a 48 estudiantes protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada de este martes en Bariloche, cuando perdió el control sobre una calle congelada y terminó chocando contra siete vehículos estacionados.

El episodio ocurrió alrededor de las 00.40, mientras se registraba una intensa nevada en la ciudad. El colectivo, perteneciente a una empresa de turismo local, circulaba por calle 20 de Febrero, una de las arterias que presenta dificultades durante los temporales de nieve.

Según se informó, al llegar a la intersección con Güemes, la conductora perdió el control del vehículo debido a las condiciones de la calzada. La acumulación de nieve compactada y hielo provocó que el micro comenzara a derrapar por la pendiente.

Bariloche CHOQUE MÚLTIPLE



🚍En horas de la noche de ayer (10/08), y en medio de una intensa nevada, un colectivo impactó contra varios vehículos. fuente bariloche2000 pic.twitter.com/OYAoFoGIwx — Rodrigo Sotomayor💯 (@RodrigoSotomayr) August 11, 2026

Chocó a siete autos y un poste

Durante el desplazamiento sin control, el colectivo impactó contra siete vehículos que se encontraban estacionados.

Finalmente, el micro también chocó contra un poste, lo que provocó un corte en el suministro eléctrico en el sector.

A pesar de la magnitud del accidente, ninguno de los 48 ocupantes del colectivo resultó herido. Tampoco se registraron personas lesionadas entre los peatones o transeúntes que se encontraban en la zona.

Un propietario fue demorado tras agredir a un policía

Después del choque, uno de los propietarios de los vehículos afectados reaccionó con enojo y comenzó a increpar verbalmente a la conductora.

La situación requirió la intervención de efectivos policiales que se encontraban en el lugar. En medio del episodio, el hombre golpeó a uno de los policías y terminó demorado.

Una calle complicada durante las nevadas

La calle 20 de Febrero presenta una importante pendiente y suele convertirse en uno de los sectores más complejos para circular cuando las precipitaciones provocan la acumulación de nieve y hielo.

Ante las condiciones climáticas, las autoridades recomendaron extremar las precauciones y evitar la circulación por sectores críticos durante los períodos de nevadas intensas.