La ola polar no da tregua en la Patagonia: nieve intensa en la cordillera y frío extremo en el Alto Valle

La temperatura ascendió levemente; sin embargo, la ola polar no le da tregua a la Patagonia. La cordillera sigue siendo una de las zonas más afectadas. Aunque la acumulación de nieve regala postales increíbles –donde el manto blanco contrasta con el verde de los pinos y el azul de los lagos-, las intensas nevadas generan complicaciones en la rutina diaria, como el transitar por las calles urbanas para ir a la escuela o al trabajo.

En tanto, el Alto Valle siente la repercusión del frío extremo. En esta región, la temperatura máxima no logra superar los 12 °C y el viento reaparece para volver aún más heladas las mañanas y las noches. Mirá el detalle del pronóstico para este miércoles 12 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

El organismo nacional informó a primera mañana que parte la cordillera de Río Negro estará bajo alerta amarilla por intensas nevadas y, por primera vez, quedará exceptuada Neuquén aunque no se decarta que el temporal tenga consecuencias en este sector.

De acuerdo a lo anunciado por el SMN, este miércoles se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad con valores de nieve acumuladas entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. «No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada.

La situación estará acompañada por vientos con reducción de visibilidad y posible viento blanco», remarcó el organismo.

Acá te contamos cuáles serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche:

Mañana: Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -2°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los -1°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Noche: Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -2°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -2°C con vientos de 7 – 12 km/h. Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los -1°C con vientos de 13 – 22 km/h. Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -2°C con vientos de 7 – 12 km/h. Villa La Angostura:

Mañana: Lluvias y nevadas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -4°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los -1°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Noche: Nevadas aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -2°C con vientos de 7 – 12 km/h.

El pronóstico del tiempo del Alto Valle

En tanto, el Alto Valle no está bajo alerta pero el clima de este miércoles se caracterizará por la inestabilidad climática. Las bajas temperaturas se sentirán durante todo el día ya que sólo se espera una máxima de 11°C y una mínima de entre 1 y 8°C.

Lo positivo es que el viento reducirá su presencia este miércoles. Según el pronóstico, se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Para que tengas en cuenta, estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén capital: