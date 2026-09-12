Calzada reducida en Avenida Olascoaga y Gran Avenida por obras: piden transitar con precaución

Una restricción parcial en el tránsito afecta la circulación vehicular sobre la Avenida Olascoaga a partir de este sábado. La medida rige en la intersección con Gran Avenida, en sentido norte-sur, debido a la ejecución de diversos trabajos en el sector.

Desde la zona del operativo se solicitó a conductores y conductoras transitar con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización dispuesta en el lugar para evitar inconvenientes.

Las tareas se mantendrán durante los próximos días y, por el momento, no se cuenta con una fecha definida de finalización. Ante este escenario, se recomienda a quienes deban circular por el sector prever posibles demoras mientras permanezca vigente la reducción de la calzada.

Extendieron el plazo para votar el nombre de la Avenida Mosconi de Neuquén: hasta cuándo y cómo participar

La votación para definir el nuevo nombre de la Avenida Mosconi de Neuquén se extenderá hasta fines de septiembre.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó las razones que llevaron a extender el plazo de votación y anticipó nuevas medidas para facilitar la participación ciudadana.

Pasqualini explicó que la decisión busca fomentar una mayor participación ciudadana y otorgar mayor legitimidad al resultado. Además, informó que el sitio web oficial ya registró 52.000 votos.

“Cuantas más votaciones tengamos, más real va a ser el nombre de la avenida”, sostuvo la funcionaria. En ese sentido, agregó que esperarán a que se habilite el tránsito en más tramos para anunciar la nueva denominación.

Quienes deseen participar deberán ingresar al sitio web oficial del municipio, escribir su DNI, edad y código postal. Luego podrán elegir una de las diez propuestas o presentar un nombre alternativo, siempre que no esté vinculado a una figura política.

El acta notarial servirá como antecedente del proyecto de ordenanza que luego será elevado al Concejo Deliberante para oficializar la nueva denominación.

Aseguró también que durante el mes aniversario de la capital habrá múltiples eventos con gran convocatoria, donde los vecinos que aún no hayan votado tendrán la oportunidad de participar en la elección del nombre.

En esa línea, anunció que en la Feria del Libro 2026 el stand municipal contará con tablets para facilitar la votación.