Santoral del 31 de octubre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Alonso Rodríguez

San Alonso Rodríguez, nacido Alonso de Orozco, fue un religioso jesuita español del siglo XVI, conocido por su humildad, devoción y servicio a los demás. Nació en Segovia, España, en 1532, y durante su juventud trabajó como mayordomo en una familia noble.

A los treinta años, Alonso ingresó en la Compañía de Jesús y dedicó el resto de su vida al servicio de Dios y de los demás. Aunque no tenía una educación formal, destacó por su profunda espiritualidad y su habilidad para guiar a otros en el camino de la fe.

San Alonso Rodríguez es conocido por su humildad y su devoción a la Virgen María. Pasó la mayor parte de su vida en la casa de estudios jesuita en Montilla, España, donde desempeñó diversas tareas humildes y se entregó a la oración y al servicio de los estudiantes y la comunidad.

Aunque no destacó por los dones intelectuales o los logros académicos, San Alonso fue venerado por su santidad de vida y su ejemplo de servicio desinteresado. Se dice que tenía el don de la profecía y que realizó numerosos milagros durante su vida y después de su muerte.

En la festividad de San Alonso Rodríguez, los fieles celebran su vida y su legado, buscando su intercesión en sus propias vidas y necesidades, y recordando su ejemplo de humildad, devoción y amor a Dios.

Oración a San Alonso Rodríguez

Oh, San Alonso Rodríguez, glorioso santo del Señor,

te invocamos en este momento con humildad y fervor.

Eres ejemplo de entrega y servicio a Dios,

y tu vida nos enseña el camino hacia la santidad.

Te pedimos, amado San Alonso, que intercedas por nosotros ante Dios Todopoderoso.

Ayúdanos a cultivar una profunda vida de oración, para que, como tú,

podamos experimentar la cercanía divina y la gracia de su presencia en nuestras vidas.

Fortalécenos, querido santo, en nuestra lucha diaria contra el pecado y las tentaciones.

Ayúdanos a perseverar en la fe, incluso en los momentos de dificultad y desánimo.

Guíanos con tu sabiduría y amor, para que podamos tomar decisiones acertadas

y vivir según la voluntad de Dios.

San Alonso Rodríguez, te pedimos que intercedas por nuestras familias y seres queridos,

para que puedan encontrar consuelo, sanación y paz en su amor infinito.

Protégenos de todo mal y peligro, y danos la fortaleza para superar cualquier adversidad.

En este momento de oración, confiamos en tu poderoso intercesión, San Alonso Rodríguez.

Escucha nuestras súplicas y ruega por nosotros ante el trono de Dios.

Amén.