Santoral del 31 de octubre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Alonso Rodríguez
La Iglesia Católica celebra hoy a San Alonso Rodríguez, un religioso jesuita español del siglo XVI. Los detalles.
San Alonso Rodríguez, nacido Alonso de Orozco, fue un religioso jesuita español del siglo XVI, conocido por su humildad, devoción y servicio a los demás. Nació en Segovia, España, en 1532, y durante su juventud trabajó como mayordomo en una familia noble.
A los treinta años, Alonso ingresó en la Compañía de Jesús y dedicó el resto de su vida al servicio de Dios y de los demás. Aunque no tenía una educación formal, destacó por su profunda espiritualidad y su habilidad para guiar a otros en el camino de la fe.
San Alonso Rodríguez es conocido por su humildad y su devoción a la Virgen María. Pasó la mayor parte de su vida en la casa de estudios jesuita en Montilla, España, donde desempeñó diversas tareas humildes y se entregó a la oración y al servicio de los estudiantes y la comunidad.
Aunque no destacó por los dones intelectuales o los logros académicos, San Alonso fue venerado por su santidad de vida y su ejemplo de servicio desinteresado. Se dice que tenía el don de la profecía y que realizó numerosos milagros durante su vida y después de su muerte.
En la festividad de San Alonso Rodríguez, los fieles celebran su vida y su legado, buscando su intercesión en sus propias vidas y necesidades, y recordando su ejemplo de humildad, devoción y amor a Dios.
Oración a San Alonso Rodríguez
Oh, San Alonso Rodríguez, glorioso santo del Señor,
te invocamos en este momento con humildad y fervor.
Eres ejemplo de entrega y servicio a Dios,
y tu vida nos enseña el camino hacia la santidad.
Te pedimos, amado San Alonso, que intercedas por nosotros ante Dios Todopoderoso.
Ayúdanos a cultivar una profunda vida de oración, para que, como tú,
podamos experimentar la cercanía divina y la gracia de su presencia en nuestras vidas.
Fortalécenos, querido santo, en nuestra lucha diaria contra el pecado y las tentaciones.
Ayúdanos a perseverar en la fe, incluso en los momentos de dificultad y desánimo.
Guíanos con tu sabiduría y amor, para que podamos tomar decisiones acertadas
y vivir según la voluntad de Dios.
San Alonso Rodríguez, te pedimos que intercedas por nuestras familias y seres queridos,
para que puedan encontrar consuelo, sanación y paz en su amor infinito.
Protégenos de todo mal y peligro, y danos la fortaleza para superar cualquier adversidad.
En este momento de oración, confiamos en tu poderoso intercesión, San Alonso Rodríguez.
Escucha nuestras súplicas y ruega por nosotros ante el trono de Dios.
Amén.
