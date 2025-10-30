Santoral del 30 de octubre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Marcelo de León

San Marcelo de León fue un santo cristiano que vivió en León, España, durante el siglo III. Fue conocido por su firmeza en la fe cristiana y su valentía para defenderla, incluso en tiempos de persecución.

Marcelo se destacó por su generosidad y caridad hacia los necesitados. Se dice que dedicó su vida a ayudar a los pobres y a los enfermos, y que su amor por Dios se reflejaba en su amor por su prójimo.

En una época en la que los cristianos eran perseguidos por su fe, Marcelo no dudó en mantenerse firme en sus creencias, enfrentando la adversidad con coraje y determinación.

Aunque los detalles específicos de su vida pueden ser escasos, la devoción a San Marcelo ha perdurado a lo largo de los siglos en la región de León y más allá. Su ejemplo de fe y caridad sigue siendo una inspiración para los cristianos de hoy en día.

En la festividad de San Marcelo de León, los fieles honran su memoria y buscan su intercesión, confiando en su ejemplo de santidad y en su poderosa intercesión ante Dios.

Santoral católico octubre 2025: día por día, a quién rezarle

1 de octubre – Sta. Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora

2 de octubre – Santos Ángeles custodios

3 de octubre – San Francisco de Borja, presbítero

4 de octubre – San Francisco de Asís, fundador

5 de octubre – San Froilán, obispo

6 de octubre – San Bruno, presbítero y fundador

7 de octubre – Ntra. Sra. del Rosario

8 de octubre – San Juan de Jesús

9 de octubre – San Luis Beltrán, presbítero

10 de octubre – Santo Tomás de Villanueva, obispo

11 de octubre – Sta. Soledad Torres Acosta, virgen y fundadora

12 de octubre – Nuestra Señora del Pilar

13 de octubre – San Eduardo III, rey de Inglaterra

14 de octubre – San Calixto I, Papa y mártir

15 de octubre – Sta. Teresa de Jesús, virgen y doctora

16 de octubre – Santa Margarita María de Alacoque, virgen

17 de octubre – San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir

18 de octubre – San Lucas, evangelista

19 de octubre – San Pablo de la Cruz, presbítero y fundador

20 de octubre – Santa Juana de Arco, virgen y mártir

21 de octubre – San Hilarión, anacoreta

22 de octubre – Santas Nunila y Alodia

23 de octubre – San Juan de Capistrano, presbítero

24 de octubre – San Antonio María Claret, obispo y fundador

25 de octubre – Santos Crisanto y Daría

26 de octubre – San Virilio de Leyre

27 de octubre – Santos Vicente, Sabina y Cristeta

28 de octubre – San Simón y San Judas, apóstoles

29 de octubre – San Narciso

30 de octubre – San Marcelo de León

31 de octubre – San Alonso Rodríguez, religioso