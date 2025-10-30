Santoral del 30 de octubre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Marcelo de León
La Iglesia Católica celebra hoy a San Marcelo de León, conocido por su firmeza en la fe cristiana y su valentía para defenderla. Los detalles.
San Marcelo de León fue un santo cristiano que vivió en León, España, durante el siglo III. Fue conocido por su firmeza en la fe cristiana y su valentía para defenderla, incluso en tiempos de persecución.
Marcelo se destacó por su generosidad y caridad hacia los necesitados. Se dice que dedicó su vida a ayudar a los pobres y a los enfermos, y que su amor por Dios se reflejaba en su amor por su prójimo.
En una época en la que los cristianos eran perseguidos por su fe, Marcelo no dudó en mantenerse firme en sus creencias, enfrentando la adversidad con coraje y determinación.
Aunque los detalles específicos de su vida pueden ser escasos, la devoción a San Marcelo ha perdurado a lo largo de los siglos en la región de León y más allá. Su ejemplo de fe y caridad sigue siendo una inspiración para los cristianos de hoy en día.
En la festividad de San Marcelo de León, los fieles honran su memoria y buscan su intercesión, confiando en su ejemplo de santidad y en su poderosa intercesión ante Dios.
Santoral católico octubre 2025: día por día, a quién rezarle
1 de octubre – Sta. Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
2 de octubre – Santos Ángeles custodios
3 de octubre – San Francisco de Borja, presbítero
4 de octubre – San Francisco de Asís, fundador
5 de octubre – San Froilán, obispo
6 de octubre – San Bruno, presbítero y fundador
7 de octubre – Ntra. Sra. del Rosario
8 de octubre – San Juan de Jesús
9 de octubre – San Luis Beltrán, presbítero
10 de octubre – Santo Tomás de Villanueva, obispo
11 de octubre – Sta. Soledad Torres Acosta, virgen y fundadora
12 de octubre – Nuestra Señora del Pilar
13 de octubre – San Eduardo III, rey de Inglaterra
14 de octubre – San Calixto I, Papa y mártir
15 de octubre – Sta. Teresa de Jesús, virgen y doctora
16 de octubre – Santa Margarita María de Alacoque, virgen
17 de octubre – San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
18 de octubre – San Lucas, evangelista
19 de octubre – San Pablo de la Cruz, presbítero y fundador
20 de octubre – Santa Juana de Arco, virgen y mártir
21 de octubre – San Hilarión, anacoreta
22 de octubre – Santas Nunila y Alodia
23 de octubre – San Juan de Capistrano, presbítero
24 de octubre – San Antonio María Claret, obispo y fundador
25 de octubre – Santos Crisanto y Daría
26 de octubre – San Virilio de Leyre
27 de octubre – Santos Vicente, Sabina y Cristeta
28 de octubre – San Simón y San Judas, apóstoles
29 de octubre – San Narciso
30 de octubre – San Marcelo de León
31 de octubre – San Alonso Rodríguez, religioso
