Santoral del 1 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra Santa Teresa del Niño Jesús

Santa Teresa del Niño Jesús, también conocida como Santa Teresita de Lisieux o simplemente Santa Teresita, fue una monja carmelita francesa y doctora de la Iglesia Católica. Nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, Francia, y murió el 30 de septiembre de 1897 en Lisieux, Francia.

Teresita entró en el monasterio carmelita de Lisieux a una edad temprana y vivió una vida de humildad y simplicidad. Aunque no realizó grandes obras externas, escribió sus memorias espirituales, conocidas como ‘Historia de un alma’, que se convirtieron en un clásico de la espiritualidad católica.

Santa Teresita es conocida por su ‘caminito’ de infancia espiritual, que consiste en la confianza y la entrega total a la misericordia de Dios. Abogó por la pequeñez espiritual y la confianza en la bondad de Dios como el camino hacia la santidad.

Fue canonizada por el Papa Pío XI en 1925 y proclamada copatrona de las misiones junto con San Francisco Javier en 1927. Es una de las santas más populares de la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 1 de octubre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su enseñanza espiritual.

Oración de Santa Teresita a la Virgen María

Para que una hija

pueda a su madre querer,

es necesario que esta

sepa llorar con ella,

que con ella comparta

sus penas y dolores.

¡Oh dulce Reina mía!,

cuántas y amargas lágrimas

lloraste en el destierro para ganar mi corazón,

¡oh Reina!

Meditando tu vida

tal como describe el Evangelio,

yo me atrevo a mirarte

y hasta a acercarme a ti.

No me cuesta creer que soy tu hija,

cuando veo que mueres,

cuando veo que sufres como yo.