ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Santoral del 10 de octubre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a Santo Tomás de Villanueva

La Iglesia Católica celebra hoy a Santo Tomás de Villanueva, conocido por su dedicación a los pobres y su vida de humildad y caridad. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Santo Tomás de Villanueva.

Santo Tomás de Villanueva.

Santo Tomás de Villanueva fue un sacerdote español del siglo XVI conocido por su dedicación a los pobres y su vida de humildad y caridad. Nació el 10 de octubre de 1488 en Villanueva de los Infantes, España, y murió el 8 de septiembre de 1555 en Valencia, España.

Tomás de Villanueva ingresó en la Orden de San Agustín y se destacó por su elocuencia y sabiduría en la predicación. Fue nombrado arzobispo de Valencia en 1544, donde continuó su labor de ayuda a los necesitados.

Se le atribuyen numerosos milagros y gestos de caridad durante su vida, incluyendo la multiplicación de alimentos para los hambrientos y la curación de enfermos. Se dice que vivió una vida de gran austeridad y humildad, dedicando la mayor parte de sus ingresos personales a obras de caridad.

Santo Tomás de Villanueva es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 10 de octubre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su ejemplo de amor y servicio a los más necesitados.

Oración a Santo Tomás de Villanueva

Santo Tomás de Villanueva,
obispo de Casa Santa,
una limosna te pido
con el corazón y el alma.
Dámela Santo Tomás,
que me hace mucha falta;
por tu padre, por tu madre
y por las olas del mar,
que en mi casa
nunca haga falta el pan;
de las siete limosnas
que repartes todos los días,
una de ellas que sea la mía.

Amén


Temas

Iglesia Católica

Santoral

Santos

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios