Santoral del 10 de octubre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a Santo Tomás de Villanueva

Santo Tomás de Villanueva fue un sacerdote español del siglo XVI conocido por su dedicación a los pobres y su vida de humildad y caridad. Nació el 10 de octubre de 1488 en Villanueva de los Infantes, España, y murió el 8 de septiembre de 1555 en Valencia, España.

Tomás de Villanueva ingresó en la Orden de San Agustín y se destacó por su elocuencia y sabiduría en la predicación. Fue nombrado arzobispo de Valencia en 1544, donde continuó su labor de ayuda a los necesitados.

Se le atribuyen numerosos milagros y gestos de caridad durante su vida, incluyendo la multiplicación de alimentos para los hambrientos y la curación de enfermos. Se dice que vivió una vida de gran austeridad y humildad, dedicando la mayor parte de sus ingresos personales a obras de caridad.

Santo Tomás de Villanueva es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 10 de octubre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su ejemplo de amor y servicio a los más necesitados.

Oración a Santo Tomás de Villanueva

Santo Tomás de Villanueva,

obispo de Casa Santa,

una limosna te pido

con el corazón y el alma.

Dámela Santo Tomás,

que me hace mucha falta;

por tu padre, por tu madre

y por las olas del mar,

que en mi casa

nunca haga falta el pan;

de las siete limosnas

que repartes todos los días,

una de ellas que sea la mía.

Amén