Santoral del 10 de octubre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a Santo Tomás de Villanueva
La Iglesia Católica celebra hoy a Santo Tomás de Villanueva, conocido por su dedicación a los pobres y su vida de humildad y caridad. Los detalles.
Santo Tomás de Villanueva fue un sacerdote español del siglo XVI conocido por su dedicación a los pobres y su vida de humildad y caridad. Nació el 10 de octubre de 1488 en Villanueva de los Infantes, España, y murió el 8 de septiembre de 1555 en Valencia, España.
Tomás de Villanueva ingresó en la Orden de San Agustín y se destacó por su elocuencia y sabiduría en la predicación. Fue nombrado arzobispo de Valencia en 1544, donde continuó su labor de ayuda a los necesitados.
Se le atribuyen numerosos milagros y gestos de caridad durante su vida, incluyendo la multiplicación de alimentos para los hambrientos y la curación de enfermos. Se dice que vivió una vida de gran austeridad y humildad, dedicando la mayor parte de sus ingresos personales a obras de caridad.
Santo Tomás de Villanueva es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 10 de octubre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su ejemplo de amor y servicio a los más necesitados.
Oración a Santo Tomás de Villanueva
Santo Tomás de Villanueva,
obispo de Casa Santa,
una limosna te pido
con el corazón y el alma.
Dámela Santo Tomás,
que me hace mucha falta;
por tu padre, por tu madre
y por las olas del mar,
que en mi casa
nunca haga falta el pan;
de las siete limosnas
que repartes todos los días,
una de ellas que sea la mía.
Amén
