Santoral del 10 de septiembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy San Nicolás de Tolentino

San Nicolás de Tolentino fue un fraile agustino del siglo XIII conocido por su vida de oración, penitencia y caridad. Nació el 10 de septiembre de 1245 en Sant’Angelo in Pontano, en la región de Marcas, Italia, y murió el 10 de septiembre de 1305 en Tolentino, Italia.

Nicolás ingresó en la Orden de San Agustín y vivió una vida de austeridad y devoción. Se destacó por su profunda vida de oración y su dedicación al servicio de los pobres y necesitados. Es conocido por sus numerosos milagros, incluidos los de curación y multiplicación de alimentos.

San Nicolás de Tolentino es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 10 de septiembre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su testimonio de fe.

Oración a San Nicolás de Tolentino

¡Oh glorioso Taumaturgo y Protector de las almas del purgatorio, San Nicolás de Tolentino! Con todo el afecto de mi alma te ruego que interpongas tu poderosa intercesión en favor de esas almas benditas, consiguiendo de la divina clemencia la condonación de todos sus delitos y sus penas, para que saliendo de aquella tenebrosa cárcel de dolores, vayan a gozar en el cielo de la visión beatífica de Dios. Y a mí, tu devoto siervo, alcánzame, ¡oh gran santo!, la más viva compasión y la más ardiente caridad hacia aquellas almas queridas.

Amén.