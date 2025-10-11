Santoral del 11 de octubre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Juan XXIII

San Juan XXIII, cuyo nombre de nacimiento fue Angelo Giuseppe Roncalli, fue el papa número 261 de la Iglesia Católica, conocido por su apertura y carisma. Nació el 25 de noviembre de 1881 en Sotto il Monte, Italia, y murió el 3 de junio de 1963 en Ciudad del Vaticano.

Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, un evento histórico que trajo importantes reformas a la Iglesia Católica y promovió el diálogo ecuménico con otras religiones. Fue un papa conocido por su bondad, humildad y deseo de paz en el mundo.

Antes de ser elegido papa, Angelo Giuseppe Roncalli sirvió como nuncio apostólico en varios países y como cardenal patriarca de Venecia. Durante su pontificado, fue apreciado por su cercanía a las personas comunes y su capacidad para comunicarse de manera efectiva.

Fue canonizado como santo por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014. Su fiesta se celebra el 11 de octubre en el calendario litúrgico católico, en memoria de su vida de santidad y su contribución a la Iglesia y al mundo.

Oración a San Juan XXIII

Dios, Padre amado, que nos diste como Santo Padre a San Juan XXIII, llamado por todos el Papa de la paz y el Papa bueno.

Te pedimos, Padre, por su intercesión, ser portadores en esta tierra del don maravilloso de tu paz y ser, por tanto, hombres y mujeres de diálogo, comprensión y tolerancia.

Ayúdanos, Señor, a ver a todos los que nos rodean como hermanos e hijos de un mismo Dios y a buscar en todo momento el entendimiento sin desvirtuar tu luz y tu verdad.

Queremos, como San Juan XXIII, que nos reconozca el mundo entero porque, como discípulos tuyos, nos amamos unos a otros.

Gracias por este ejemplo de virtudes. Y unidos a todos los santos del cielo y en especial a este Papa bueno, te suplico Padre Santo esta gracia particular que necesito (haga aquí su petición).

Gracias, te doy de antemano, Señor, porque al ruego de tan gran intercesor estoy seguro de que me será concedida. Amén.