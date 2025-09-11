Santoral del 11 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Adelfio

San Adelfio de Luxeuil, también conocido como Adelfio de Lure, fue un monje y abad franco del siglo VII, conocido por su santidad y su labor en la difusión del monacato en la región. Nació en el año 602 en Autun, Francia, y murió el 11 de septiembre del año 670 en Lure, Francia.

Adelfio se unió a la comunidad monástica fundada por San Columbano en Luxeuil y más tarde se convirtió en abad del monasterio de Lure. Se destacó por su vida de oración, penitencia y caridad, así como por su celo en la enseñanza de la fe y la formación de nuevos monjes.

San Adelfio de Luxeuil es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 11 de septiembre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su ejemplo de entrega al servicio de Dios y de la comunidad monástica.

El santoral de septiembre 2025: descubrí los santos que se celebran cada día

