Santoral del 11 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Adelfio
La Iglesia Católica celebra hoy a San Adelfio, un santo que se destacó por su vida de oración, penitencia y caridad. Los detalles.
San Adelfio de Luxeuil, también conocido como Adelfio de Lure, fue un monje y abad franco del siglo VII, conocido por su santidad y su labor en la difusión del monacato en la región. Nació en el año 602 en Autun, Francia, y murió el 11 de septiembre del año 670 en Lure, Francia.
Adelfio se unió a la comunidad monástica fundada por San Columbano en Luxeuil y más tarde se convirtió en abad del monasterio de Lure. Se destacó por su vida de oración, penitencia y caridad, así como por su celo en la enseñanza de la fe y la formación de nuevos monjes.
San Adelfio de Luxeuil es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 11 de septiembre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su ejemplo de entrega al servicio de Dios y de la comunidad monástica.
El santoral de septiembre 2025: descubrí los santos que se celebran cada día
1 de septiembre – San Gil
2 de septiembre – Beato Marcelo Spínola, obispo
3 de septiembre – San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia
4 de septiembre – San Marino
5 de septiembre – Santa Teresa de Calcuta
6 de septiembre – San Eleuterio
7 de septiembre – Santa Regina
8 de septiembre – Natividad de la Santísima Virgen María
9 de septiembre – San Pedro Claver, presbítero
10 de septiembre – San Nicolás de Tolentino, presbítero
11 de septiembre – San Adelfio
12 de septiembre – Santísimo Nombre de María
13 de septiembre – San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia
14 de septiembre – Exaltación de la Santa Cruz
15 de septiembre – La Virgen de los Dolores
16 de septiembre – San Cornelio, papa y mártir, y San Cipriano, obispo y mártir
17 de septiembre – Sagrados estigmas de San Francisco de Asís
18 de septiembre – San José de Cupertino, presbítero
19 de septiembre – San Francisco María de Camporosso
20 de septiembre – San Andrés Kim Taegon, presbítero y mártir, Pablo Chong Hasang, mártir, y Compañeros, mártires
21 de septiembre – San Mateo, apóstol y evangelista
22 de septiembre – San Mauricio y compañeros mártires
23 de septiembre – San Pío de Pietrelcina, presbítero
24 de septiembre – Nuestra Señora de la Merced
25 de septiembre – San Cleofás
26 de septiembre – San Vicente de Paúl, presbítero
27 de septiembre – Santos Cosme y Damián, mártires
28 de septiembre – San Wenceslao, mártir
29 de septiembre – Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
30 de septiembre – San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia
