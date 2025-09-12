Santoral del 12 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Albeo

San Albeo de Emly, también conocido como Santo Ailbe o San Elbio, fue un obispo irlandés del siglo VI y es considerado uno de los primeros misioneros cristianos en Irlanda. Nació en el siglo V y se cree que murió alrededor del año 528.

Albeo fue uno de los primeros obispos en Irlanda y jugó un papel importante en la expansión del cristianismo en la región. Según la tradición, fue consagrado por San Patricio y fundó la diócesis de Emly, en la provincia de Munster.

San Albeo de Emly es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 12 de septiembre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su contribución a la propagación del cristianismo en Irlanda.

