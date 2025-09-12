ESCUCHÁ RN RADIO
Santoral del 12 de septiembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Albeo

La Iglesia Católica celebra hoy a San Albeo, un obispo irlandés del siglo VI. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Santoral del 12 de septiembre 2025.

San Albeo de Emly, también conocido como Santo Ailbe o San Elbio, fue un obispo irlandés del siglo VI y es considerado uno de los primeros misioneros cristianos en Irlanda. Nació en el siglo V y se cree que murió alrededor del año 528.

Albeo fue uno de los primeros obispos en Irlanda y jugó un papel importante en la expansión del cristianismo en la región. Según la tradición, fue consagrado por San Patricio y fundó la diócesis de Emly, en la provincia de Munster.

San Albeo de Emly es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 12 de septiembre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su contribución a la propagación del cristianismo en Irlanda.

Santoral de septiembre 2025: descubrí los santos que se celebran cada día

1 de septiembre – San Gil
2 de septiembre – Beato Marcelo Spínola, obispo
3 de septiembre – San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia
4 de septiembre – San Marino
5 de septiembre – Santa Teresa de Calcuta
6 de septiembre – San Eleuterio
7 de septiembre – Santa Regina
8 de septiembre – Natividad de la Santísima Virgen María
9 de septiembre – San Pedro Claver, presbítero
10 de septiembre – San Nicolás de Tolentino, presbítero
11 de septiembre – San Paciente
12 de septiembre – San Albeo
13 de septiembre – San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia
14 de septiembre – Exaltación de la Santa Cruz
15 de septiembre – La Virgen de los Dolores
16 de septiembre – San Cornelio, papa y mártir, y San Cipriano, obispo y mártir
17 de septiembre – Sagrados estigmas de San Francisco de Asís
18 de septiembre – San José de Cupertino, presbítero
19 de septiembre – San Francisco María de Camporosso
20 de septiembre – San Andrés Kim Taegon, presbítero y mártir, Pablo Chong Hasang, mártir, y Compañeros, mártires
21 de septiembre – San Mateo, apóstol y evangelista
22 de septiembre – San Mauricio y compañeros mártires
23 de septiembre – San Pío de Pietrelcina, presbítero
24 de septiembre – Nuestra Señora de la Merced
25 de septiembre – San Cleofás
26 de septiembre – San Vicente de Paúl, presbítero
27 de septiembre – Santos Cosme y Damián, mártires
28 de septiembre – San Wenceslao, mártir
29 de septiembre – Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
30 de septiembre – San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia


