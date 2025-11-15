Santoral del 15 de noviembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Alberto Magno

San Alberto Magno, también conocido como Alberto el Grande, fue un filósofo, teólogo, científico y sacerdote dominico del siglo XIII. Nació alrededor del año 1200 en Lauingen, Baviera, en el Sacro Imperio Romano Germánico.

San Alberto fue uno de los eruditos más destacados de su tiempo, conocido por su profundo conocimiento y su habilidad para integrar la fe cristiana con la razón y la filosofía. Estudió en las universidades de Padua y París, donde se convirtió en discípulo de Santo Tomás de Aquino.

Además de sus contribuciones a la filosofía y la teología, San Alberto fue un pionero en el estudio de las ciencias naturales. Realizó investigaciones en diversos campos, incluyendo la química, la física, la biología y la astronomía, y sus escritos influyeron en el desarrollo de la ciencia occidental.

San Alberto Magno es venerado como santo en la Iglesia Católica y es conocido como Doctor Universalis, debido a la amplitud y profundidad de sus conocimientos. Es considerado santo patrón de los científicos y de los estudiantes de ciencias naturales. Su festividad se celebra el 15 de noviembre, en memoria de su vida santa y su contribución al conocimiento humano y a la fe cristiana.

Oración de San Alberto Magno

Señor Jesucristo, que me llamaste

a la primera hora de la mañana a tu viña,

pues me has conducido desde mi juventud

para trabajar en la religión

por el premio de la vida eterna;

cuando todo se haya consumado

y ya en el juicio final premies las acciones,

¿qué me darás a mí que estuve todo el día ocioso?,

no ya en la plaza del mundo

si no en la misma viña de la religión?

Oh Señor, que no mides nuestras acciones

con el peso público, si no con la balanza del santuario,

haz que al menos caiga en la cuenta

y me convierta en la hora undécima

y que no sea hallado envidioso

porque tú eres bueno.

Amén.