Santoral del 16 de septiembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Cipriano de Cartago

San Cipriano de Cartago fue un influyente obispo y teólogo cristiano en el siglo III. Nació alrededor del año 200 d.C. en Cartago, en la provincia romana de África (actualmente en Túnez), y murió como mártir el 14 de septiembre del año 258 d.C. en Cartago.

Cipriano fue un destacado líder de la Iglesia en una época de persecución y conflictos teológicos. Se convirtió al cristianismo en su madurez y pronto fue ordenado sacerdote y luego obispo de Cartago. Durante su episcopado, defendió firmemente la unidad de la Iglesia y luchó contra las herejías y cismas que amenazaban la fe cristiana.

San Cipriano es conocido por sus escritos teológicos y pastorales, especialmente sus cartas y tratados sobre temas como la unidad de la Iglesia, la disciplina eclesiástica y la vida cristiana. También es recordado por su valiente testimonio de fe durante la persecución del emperador romano Decio, que le llevó al martirio.

San Cipriano de Cartago es venerado como santo en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otras denominaciones cristianas. Su fiesta se celebra el 16 de septiembre en el calendario litúrgico católico, en memoria de su vida de santidad y su testimonio de fe hasta la muerte.

Oración corta a San Cipriano

San Cipriano, bendito entre los santos, suplico tu favor. Haz que (nombre de la persona) sienta que me necesita cerca, que no pueda soportar mi ausencia y me llame.

Haz que mi teléfono suene y que pueda escuchar la voz de (nombre de la persona) al otro lado. San Cipriano, todopoderoso benefactor, concédeme este simple deseo, escuchar la suave voz de (nombre de la persona)

Y poder sentirla, disfrutarla y adorarla una vez más. San Cipriano, convence a (nombre de la persona) para que me llame, esté donde esté y en este mismo momento. Haz que marque mi teléfono porque desea escucharme y reír o llorar junto a mí.