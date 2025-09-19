ESCUCHÁ RN RADIO
Santoral del 19 de septiembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Alonso de Orozco

La Iglesia Católica celebra hoy a San Alonso de Orozco, sacerdote reconocido por su profunda espiritualidad y su compromiso con la vida religiosa. Los detalles.

San Alonso de Orozco.

San Alonso de Orozco fue un sacerdote español y religioso de la Orden de San Agustín, reconocido por su profunda espiritualidad y su compromiso con la vida religiosa. Nació el 17 de octubre de 1500 en Oropesa, en la provincia de Toledo, España, y murió el 19 de septiembre de 1591 en Madrid.

Alonso de Orozco ingresó en la Orden de San Agustín y dedicó su vida al servicio de Dios y al prójimo. Se destacó por su ferviente vida de oración, su penitencia y su dedicación a los pobres y necesitados. También fue conocido por su habilidad como predicador y director espiritual.

San Alonso de Orozco es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 19 de septiembre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su ejemplo de entrega a Dios y a la comunidad religiosa.

Oración a San Alonso de Orozco

Señor, que confiaste el Evangelio a San Alfonso de Arozco, para que lo llevara a los fieles: concédenos, por su intercesión, siguiendo su ejemplo, saber compartir con toda la comunidad eclesial lo que Tú te dignas hacer en cada uno de nosotros y en nuestra comunidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén.


