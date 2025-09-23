Santoral del 23 de septiembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Pío de Pietrelcina

San Pío de Pietrelcina, conocido comúnmente como el Padre Pío, fue un sacerdote italiano y estigmatizado, venerado por muchos católicos como un santo y un modelo de santidad. Nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, en el sur de Italia, y murió el 23 de septiembre de 1968 en San Giovanni Rotondo, Italia.

El Padre Pío fue conocido por sus dones espirituales extraordinarios, incluyendo los estigmas, que son las marcas de los clavos de la crucifixión de Jesús en sus manos, pies y costado. Durante muchos años, llevó una vida de oración intensa, penitencia y servicio a los fieles que acudían en busca de su consejo y ayuda espiritual.

El Padre Pío también se destacó por su ministerio de confesión, donde pasaba horas escuchando las confesiones de los fieles y ofreciendo palabras de orientación y consuelo. Se le atribuyen numerosos milagros y conversiones como resultado de su intercesión y oración.

San Pío de Pietrelcina fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 16 de junio de 2002 y su fiesta se celebra el 23 de septiembre en el calendario litúrgico católico, en memoria de su vida de santidad y su ejemplo de entrega a Dios y al prójimo.

El santoral de septiembre 2025

