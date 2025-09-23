Santoral del 23 de septiembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Pío de Pietrelcina
La Iglesia Católica celebra hoy a San Pío de Pietrelcina, conocido comúnmente como el Padre Pío. Los detalles.
San Pío de Pietrelcina, conocido comúnmente como el Padre Pío, fue un sacerdote italiano y estigmatizado, venerado por muchos católicos como un santo y un modelo de santidad. Nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, en el sur de Italia, y murió el 23 de septiembre de 1968 en San Giovanni Rotondo, Italia.
El Padre Pío fue conocido por sus dones espirituales extraordinarios, incluyendo los estigmas, que son las marcas de los clavos de la crucifixión de Jesús en sus manos, pies y costado. Durante muchos años, llevó una vida de oración intensa, penitencia y servicio a los fieles que acudían en busca de su consejo y ayuda espiritual.
El Padre Pío también se destacó por su ministerio de confesión, donde pasaba horas escuchando las confesiones de los fieles y ofreciendo palabras de orientación y consuelo. Se le atribuyen numerosos milagros y conversiones como resultado de su intercesión y oración.
San Pío de Pietrelcina fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 16 de junio de 2002 y su fiesta se celebra el 23 de septiembre en el calendario litúrgico católico, en memoria de su vida de santidad y su ejemplo de entrega a Dios y al prójimo.
El santoral de septiembre 2025
1 de septiembre – San Gil
2 de septiembre – Beato Marcelo Spínola, obispo
3 de septiembre – San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia
4 de septiembre – San Marino
5 de septiembre – Santa Teresa de Calcuta
6 de septiembre – San Eleuterio
7 de septiembre – Santa Regina
8 de septiembre – Natividad de la Santísima Virgen María
9 de septiembre – San Pedro Claver, presbítero
10 de septiembre – San Nicolás de Tolentino, presbítero
11 de septiembre – San Paciente
12 de septiembre – Santísimo Nombre de María
13 de septiembre – San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia
14 de septiembre – Exaltación de la Santa Cruz
15 de septiembre – La Virgen de los Dolores
16 de septiembre – San Cornelio, papa y mártir, y San Cipriano, obispo y mártir
17 de septiembre – Sagrados estigmas de San Francisco de Asís
18 de septiembre – San José de Cupertino, presbítero
19 de septiembre – San Francisco María de Camporosso
20 de septiembre – San Andrés Kim Taegon, presbítero y mártir, Pablo Chong Hasang, mártir, y Compañeros, mártires
21 de septiembre – San Mateo, apóstol y evangelista
22 de septiembre – San Mauricio y compañeros mártires
23 de septiembre – San Pío de Pietrelcina, presbítero
24 de septiembre – Nuestra Señora de la Merced
25 de septiembre – San Cleofás
26 de septiembre – San Vicente de Paúl, presbítero
27 de septiembre – Santos Cosme y Damián, mártires
28 de septiembre – San Wenceslao, mártir
29 de septiembre – Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
30 de septiembre – San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia
