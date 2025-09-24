Santoral del 24 de septiembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a Nuestra Señora de la Merced

Nuestra Señora de la Merced es una advocación mariana venerada en la Iglesia Católica. La devoción a la Virgen María bajo este título tiene sus raíces en la Orden de la Merced, fundada por San Pedro Nolasco en el siglo XIII con el propósito de redimir a los cristianos que eran prisioneros de los musulmanes en tierras dominadas por los almohades.

La Virgen María se convirtió en la patrona de la Orden y se le atribuyeron numerosos milagros y protección a lo largo de los siglos. La fiesta de Nuestra Señora de la Merced se celebra el 24 de septiembre en el calendario litúrgico católico, en memoria de su intercesión y protección.

Oración a Nuestra Señora de la Merced

María, Merced de Dios, regalo de Cristo a los hombres. La Trinidad Santa te envió a Barcelona, mensajera de libertad y misericordia, para, por medio de Pedro Nolasco, mostrarte corredentora, mediadora, Madre de todos, ternura de Dios para los pobres.

Madre de la Merced, enséñanos a valorar nuestra fe cristiana, haznos capaces de amar con caridad mercedaria, conviértenos en portadores de paz.

Que tus besos derritan la violencia que nos envuelve, hasta que recuperemos, en tu regazo materno, la ilusión de familia, transformado el mundo en un hogar.

Bendice esta ciudad tuya, que te proclama patrona y princesa y gusta, enamorada, de llamarte madre.

Amén.