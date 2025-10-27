Santoral del 27 de octubre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Namancio de Arvernia
La Iglesia Católica celebra hoy a San Namancio de Arvernia, un santo venerado en la región de Arvernia, en lo que hoy es Francia. Los detalles.
San Namancio de Arvernia, también conocido como San Namancio de Clermont, es un santo venerado en la región de Arvernia, en lo que hoy es Francia. Su vida y obra están envueltas en la neblina del tiempo, y su existencia histórica no está completamente documentada.
La devoción a San Namancio ha persistido a lo largo de los siglos en comunidades locales, donde es considerado un protector y un intercesor. Aunque no hay registros históricos sólidos que detallen su vida, su nombre continúa siendo recordado en la tradición oral y en las festividades locales.
La figura de San Namancio está rodeada de leyendas y tradiciones locales que lo presentan como un santo milagroso y protector. Se dice que intercede en asuntos relacionados con la salud, la agricultura y la protección contra desastres naturales.
A pesar de la falta de detalles históricos precisos, la veneración a San Namancio es una parte importante del patrimonio religioso y cultural de la región de Arvernia. En su festividad, los fieles acuden a venerarlo y a buscar su intercesión, confiando en su poderosa influencia ante Dios.
Santoral católico octubre 2025: día por día, a quién rezarle
1 de octubre – Sta. Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
2 de octubre – Santos Ángeles custodios
3 de octubre – San Francisco de Borja, presbítero
4 de octubre – San Francisco de Asís, fundador
5 de octubre – San Froilán, obispo
6 de octubre – San Bruno, presbítero y fundador
7 de octubre – Ntra. Sra. del Rosario
8 de octubre – San Juan de Jesús
9 de octubre – San Luis Beltrán, presbítero
10 de octubre – Santo Tomás de Villanueva, obispo
11 de octubre – Sta. Soledad Torres Acosta, virgen y fundadora
12 de octubre – Nuestra Señora del Pilar
13 de octubre – San Eduardo III, rey de Inglaterra
14 de octubre – San Calixto I, Papa y mártir
15 de octubre – Sta. Teresa de Jesús, virgen y doctora
16 de octubre – Santa Margarita María de Alacoque, virgen
17 de octubre – San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
18 de octubre – San Lucas, evangelista
19 de octubre – San Pablo de la Cruz, presbítero y fundador
20 de octubre – Santa Juana de Arco, virgen y mártir
21 de octubre – San Hilarión, anacoreta
22 de octubre – Santas Nunila y Alodia
23 de octubre – San Juan de Capistrano, presbítero
24 de octubre – San Antonio María Claret, obispo y fundador
25 de octubre – Santos Crisanto y Daría
26 de octubre – San Virilio de Leyre
27 de octubre – San Namancio de Arvernia
28 de octubre – San Simón y San Judas, apóstoles
29 de octubre – San Narciso
30 de octubre – Santa Dorotea
31 de octubre – San Alonso Rodríguez, religioso
