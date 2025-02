Santoral del 28 de febrero 2025: por qué se celebra hoy a San Leandro de Sevilla

San Leandro de Sevilla, también conocido como San Leandro el Joven, fue un obispo y teólogo prominente en la España visigoda del siglo VII. Nació en Cartagena alrededor del año 534 d.C. en una familia cristiana de origen hispanorromano.

Leandro y sus hermanos, entre ellos San Isidoro de Sevilla, recibieron una excelente educación y una sólida formación cristiana. Leandro se convirtió en monje y más tarde fue consagrado obispo de Sevilla, donde desempeñó un papel crucial en la promoción de la fe católica y la consolidación de la Iglesia en España.

San Leandro fue un líder eclesiástico influyente y un prolífico escritor. Se le atribuyen varias obras teológicas y pastorales, incluyendo sermones, tratados doctrinales y cartas pastorales. También se destacó por su defensa de la fe católica y su labor misionera entre los visigodos y los judíos.

Leandro fue un ferviente defensor de la ortodoxia católica y participó en varios concilios ecuménicos. Fue un firme opositor del arrianismo y contribuyó significativamente a la consolidación de la doctrina católica en España.

San Leandro de Sevilla falleció el 13 de marzo de 600 d.C. y fue canonizado por la Iglesia Católica. Su festividad se celebra el 27 de febrero, recordando su vida de santidad, su contribución a la Iglesia y su legado como uno de los Padres de la Iglesia en España.

Oración a San Leandro de Sevilla

San Leandro, fiel seguidor de Jesús; incansable maestro, con tu palabra y con tu vida, te pido por mi familia, que no nos falte la unión; que nuestros hijos se críen con la tranquilidad de saber que los queremos; cuídalos con todo el cariño que nosotros le damos; que no les falte la salud y el trabajo.

Te pido por mi parroquia que se fija en ti como modelo.

Que seamos como tú incansables en el trabajo apostólico, que los más necesitados nos encuentren siempre junto a ellos, que estemos cerca de los que sufren; que seamos una comunidad humilde y sencilla en la que nadie se sienta discriminado, que todos sepamos respetarnos y aceptarnos.

Finalmente, te pido por mí; necesito que me ayudes (formular la intención o el problema que tenemos).

Intercede por mí ante Jesús para que nunca me falte la fe en él, la ayuda de mi comunidad cristiana y las fuerzas para seguir luchando. Ruega por nosotros. No me olvides y llévame siempre cerca de ti.

Por nuestro Señor Jesucristo. Amén