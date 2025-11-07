Santoral del 7 de noviembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Ernesto

San Ernesto de Zwiefalten fue un monje y abad benedictino nacido en el siglo XI en Alemania. Ingresó en el monasterio de Zwiefalten en su juventud y mostró una profunda devoción a Dios desde temprana edad.

Con el tiempo, Ernesto fue elegido como abad de Zwiefalten, donde ejerció su liderazgo con humildad y sabiduría. Se destacó por su vida de oración, su austeridad y su cuidado pastoral por los monjes a su cargo.

San Ernesto también fue conocido por su caridad hacia los pobres y los necesitados, dedicando tiempo y recursos para ayudar a aquellos que estaban en dificultades. Su vida ejemplar inspiró a muchos y atrajo a numerosos fieles al monasterio.

Se dice que San Ernesto de Zwiefalten tuvo el don de la profecía y que realizó varios milagros durante su vida y después de su muerte. Su festividad se celebra el 7 de noviembre en memoria de su vida santa y su contribución a la vida monástica y a la Iglesia en general.

En la festividad de San Ernesto, los fieles recuerdan su legado de santidad y buscan su intercesión en sus propias vidas y necesidades espirituales, confiando en su poderosa ayuda ante Dios.

Oración a San Ernesto

Dios Todopoderoso, te pedimos por intercesión del santo abad mártir Ernesto que, así como él, dejándolo todo, te siguió y sin temor predicó tu nombre, del mismo modo sepamos anunciar tu reino con la fuerza de tu gracia y la valentía que infundiste a tus mártires. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.