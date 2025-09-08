Se activó el calendario Anses: las prestaciones que cobran entre el lunes 8 y el viernes 12 de septiembre 2025

La Anses activó el calendario de pagos de septiembre 2025. Este mes las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 1,9 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. Paralelamente, jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán un bono de hasta 70 mil pesos. Las prestaciones que cobran entre el lunes 8 y el viernes 12.

El calendario de la Anses en la semana del 8 al 12 de septiembre 2025

Entre el lunes 8 y el viernes 12 de septiembre 2025, cobran las siguientes prestaciones de Anses:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.