Se activó el calendario Anses: las prestaciones que cobran entre el lunes 8 y el viernes 12 de septiembre 2025

La Anses activó el calendario de pagos de septiembre 2025. Este mes, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 1,9 por ciento. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Calendario Anses.

Calendario Anses.

La Anses activó el calendario de pagos de septiembre 2025. Este mes las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 1,9 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente. Paralelamente, jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán un bono de hasta 70 mil pesos. Las prestaciones que cobran entre el lunes 8 y el viernes 12.

El calendario de la Anses en la semana del 8 al 12 de septiembre 2025

Entre el lunes 8 y el viernes 12 de septiembre 2025, cobran las siguientes prestaciones de Anses:

  • Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre

  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre

  • Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre
DNI terminados en 1: 11 de septiembre
DNI terminados en 2: 12 de septiembre

  • Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

  • Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

  • Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.


Temas

Anses

Asignaciones

Jubilados y Pensionados

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

