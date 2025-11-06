Se extiende el CyberMonday 2025 en Mercado Libre: cuáles son los productos más vendidos

El CyberMonday 2025 se extiende en Mercado Libre hasta el martes 11 de noviembre, cuando finalizará con una nueva edición de Fechas Dobles, el evento mensual con descuentos y beneficios especiales por tiempo limitado.

Durante toda la semana, los usuarios podrán seguir aprovechando las cuotas sin interés, precios promocionales y envíos rápidos. En los primeros tres días del evento, ya se vendieron más de 5 millones de productos.

CyberMonday 2025: los productos más vendidos en Mercado Libre

Entre los productos más vendidos, en cantidad de unidades, en lo que va del CyberMonday, Mercado Libre, destacó:

Zapatillas Suplementos Perfumes Productos de skin care Protectores solares

En tanto, entre los productos más vendidos, por facturación, se encuentran:

Celulares Aires acondicionados Zapatillas Televisores Notebooks

Las categorías vinculadas a belleza y cuidado personal concentran buena parte del crecimiento en unidades vendidas, anticipando el consumo de temporada de verano. A su vez, según relevamientos de la plataforma, más del 60% de las compras fueron realizadas con financiación en cuotas.

“Mercado Libre ofrece descuentos de hasta 45%, 18 cuotas sin interés y envíos rápidos a todo el país. A su vez, el ecosistema suma el beneficio de envíos gratis para usuarios suscritos al programa MELI+, al igual que descuentos y cuotas adicionales para quienes tengan la tarjeta de crédito de Mercado Pago, lanzada en agosto de este año. En esta edición participan más de 20.000 Pymes en la plataforma”, detalló la empresa.