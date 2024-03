Se vence el programa de medicamentos gratis de PAMI: Qué esperar en los próximos días

Hasta el domingo 31 de marzo, inclusive, PAMI sostiene el acceso a los medicamentos gratis, tal lo establecido dentro del acuerdo con laboratorios y cámaras farmacéuticas de todo el país. Se trata del beneficio que alcanza a unos 5 millones de afiliados jubilados y pensionados de todo el país, traducido en unas 3600 presentaciones de marca comercial.

Por el momento, no hubo novedades sobre el avance de las negociaciones entre el gobierno y las cámaras farmacéuticas, a pesar de que las partes buscaban acordar un programa que sea beneficioso para todos los involucrados, teniendo en cuenta el contexto nacional.

Esta falta de acuerdo puede perjudicar a los jubilados y pensionados afiliados a PAMI, ya que con la caída del convenio deberían pagar las medicaciones recetadas según su valor actual en el mercado, que se ha disparado en el contexto inflacionario que vivimos.

Una de las opciones es que se genere automáticamente una prórroga durante las próximas semanas, mientras se arriba a un acuerdo entre las partes y se concreta un período de transición entre programas, para que ningún jubilado o pensionado afiliado a PAMI quede sin atender sus patologías.

Según lo establecido por la gestión de PAMI, aquellos jubilados y pensionados que no tengan recursos para pagar su medicación ambulatoria con los descuentos ofrecidos por la obra social pueden acceder a la versión actual de este programa que cubre el 100% de los costos de la medicación, en hasta cuatro prescripciones médicas.

Qué documentación necesito para retirar los medicamentos gratis de PAMI durante marzo 2024

Según establece oficialmente PAMI, el retiro de los medicamentos gratis en farmacia con cobertura de la obra social puede gestionarse con:

La receta electrónica de color blanco.

La receta manual celeste debidamente activada.

Es importante recordar a los afiliados de PAMI que las recetas celestes no activadas no son aceptadas en farmacias, por lo que no podrán retirarse los medicamentos gratis.

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden consultar si su receta celeste está activada en la siguiente direcciónweb: www.pami.org.ar/validadordereceta