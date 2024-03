Cómo gestionar la exención de medicamentos de PAMI para jubilados que cobran más de la mínima

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI que cobran más de un haber mínimo pueden consultar por exenciones en las prescripciones de salud, ya que no todos los beneficiarios de la obra social pueden acceder al programa de medicamentos gratis.

Es que la cobertura completa de los medicamentos para tratamientos ambulatorios se aplica solo a los afiliados con haberes mayores hasta una jubilación mínima y media. Quienes superan este monto, pueden hacer un trámite de exención en PAMI siempre y cuando gasten un 5% o más en remedios.

Para gestionar los medicamentos con exención, los jubilados y pensionados afiliados a PAMI deben sacar turno presencial para ser atendidos por personal de la obra social. El día de la citación, deben presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) e historia clínica.

De esta manera, los jubilados y pensionados afiliados a PAMI que soliciten la exención en los medicamentos justificarán la necesidad de la asistencia sanitaria y económica ante la obra social.

Por su parte, cabe aclarar que la cobertura de medicamentos con exención no alcanza al 100% de las prescripciones, sino que esto solo se ejecuta con el Certificado Único de Discapacidad, que debe presentarse ante el personal de la obra social.

Cuándo habrá novedades sobre los medicamentos gratis de PAMI

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI esperan por definiciones en la continuidad del programa de medicamentos gratis, que finaliza este 31 de marzo tras vencerse el acuerdo entre las cámaras de la industria farmacéutica y el gobierno nacional.

Inicialmente, se abrieron las negociaciones entre el gobierno y la industria farmacéutica para avanzar en un nuevo acuerdo, que permita sostener el beneficio para jubilados y pensionados afiliados a PAMI que necesitan los medicamentos gratis para el tratamiento ambulatorio de enfermedades.

Si bien no se ha llegado a un acuerdo respecto de la totalidad de los medicamentos gratis por los costos que implica sostener el programa, desde los laboratorios reconocen que es un problema sensible y, se estima, no se dará de baja en su totalidad.

Además, se entiende que los jubilados y pensionados no resistirían económicamente la baja total del programa de medicamentos gratis de PAMI.

En este marco, se estima que esta semana que inicia podría haber alguna novedad en el avance de las negociaciones sobre el programa de medicamentos gratis de PAMI, ya que el plazo para definir los detalles concluye a fin de mes.