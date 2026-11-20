Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para este domingo 22 de noviembre en Neuquén
Las interrupción responde a tareas de reemplazo de transformador, incorporación de una nueva línea subterránea de Media Tensión y adecuación de estructuras de la red troncal. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado del suministro eléctrico que afectará a un sector de la capital neuquina este domingo 22 de noviembre, debido a tareas de mantenimiento en la red.
Desde la prestataria solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios con anticipación -como desconectar artefactos sensibles- para evitar inconvenientes mientras duren las maniobras.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 22 de noviembre
CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Ubicación
|Motivo del Trabajo
|08:00 a 14:00
|ISSN, desde Independencia hasta Alberdi entre Av. Argentina y Santa Fe
|Reemplazo de transformador para aumentar la capacidad de suministro eléctrico y responder al crecimiento de la demanda de la zona
|07:30 a 14:00
|Desde Ministro González hasta Rivadavia entre Yrigoyen y Córdoba
|Incorporación de una nueva línea subterránea de Media Tensión para modernización la red de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico
|06:00 a 13:00
|Los Hornos, Almafuerte, Cuenca XVI, Esfuerzo, Valentina Norte Rural
|Adecuación de estructuras de la red troncal de Media Tensión para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
Comentarios