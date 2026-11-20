La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado del suministro eléctrico que afectará a un sector de la capital neuquina este domingo 22 de noviembre, debido a tareas de mantenimiento en la red.

Desde la prestataria solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios con anticipación -como desconectar artefactos sensibles- para evitar inconvenientes mientras duren las maniobras.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 22 de noviembre

CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma: