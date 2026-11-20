“Endeudadas”, el documental de Florencia Cardiello sobre deuda y cuidados en la vida de las mujeres, se proyectará en Viedma el 25N.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Viedma tendrá el próximo miércoles 25 de noviembre una jornada de actividades que buscará poner en debate distintas formas de violencia de género, el acceso a la justicia y la violencia económica.

La propuesta comenzará por la mañana, de 10 a 12, en el Concejo Deliberante de Viedma. La actividad es organizada por la Red Interinstitucional de Género y Diversidad, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos, bajo el lema “Garantizar la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad”.

El encuentro contará con las exposiciones de Yamila Segovia, abogada querellante en la causa Alberto Martín del Valle; Paz Lambrecht, abogada y especialista en género y teorías jurídicas feministas; y Daniela Heim, directora de la Especialización en Géneros y Teorías Jurídicas Feministas de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

«Endeudadas»: un documental sobre cómo la deuda atraviesa la vida de las mujeres

Las actividades continuarán por la tarde con la proyección del documental «Endeudadas«, una producción audiovisual que indaga en el impacto del endeudamiento sobre la vida de las mujeres y las estrategias que desarrollan para sostener la cotidianeidad cuando los ingresos no alcanzan.

La presentación será a las 15 en el campus de la UNRN Atlántica, ubicado en Ruta 1 y Rotonda Cooperación, en Viedma. La propuesta se enmarca también en las actividades por el 25N y contará con la presencia de las mujeres entrevistadas y de Florencia Cardiello, realizadora del documental.

El audiovisual aborda, a partir de testimonios de mujeres de Viedma y Patagones, cómo se endeudan para sostener la vida cotidiana cuando el sueldo no alcanza y las tareas de cuidado continúan recayendo sobre ellas. La producción pone en discusión cómo la deuda condiciona el presente y las posibilidades de proyectar un futuro.

«¿Cómo se sostiene la vida de quienes sostienen la de otros?», plantea la convocatoria, que propone además abrir una conversación sobre cuidados, deuda y violencia económica.

El documental fue realizado, producido y dirigido por Florencia Cardiello como Trabajo Final de Grado de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNRN. La dirección del trabajo estuvo acompañada por María Paula Díaz y la codirección por Silvana Fazzolari, docentes de la carrera.

Cardiello defenderá su trabajo el 26 de noviembre y se graduará como Licenciada en Comunicación Social.

La proyección será abierta, libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa, y luego se habilitará un espacio de intercambio con el público.