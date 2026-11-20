La oferta económica presentada por Comitia contempla la provisión de 175 dispositivos por un monto de casi $1.270 millones. Foto: Emiliano Ortiz.

La Municipalidad de Neuquén abrió este viernes los sobres de la licitación para contratar el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) que se utilizará en las elecciones provinciales y municipales del próximo 14 de febrero.

La única oferta fue presentada por Comitia, del Grupo MSA S.A., empresa que ya participó en los anteriores comicios provinciales y de la ciudad de Neuquén. Durante el acto de apertura, se mostró el dispositivo que se utilizará para emitir el voto.

La licitación contempla la provisión e implementación del dispositivo físico y el software para emitir y contabilizar los votos, la capacitación de autoridades de mesa y personal afectado al operativo, además del soporte técnico, la transmisión de resultados durante las elecciones provinciales y municipales de 2027, y el referéndum popular.

Foto: Emiliano Ortiz.

Elecciones provinciales, municipales y referendum popular: cómo se votarán

La oferta económica presentada por Comitia contempla la provisión de 175 dispositivos por un monto de casi $1.270 millones. De ese total, 150 máquinas estarán destinadas a la capacitación, mientras que las 25 restantes se utilizarán para el voto de los extranjeros.

En cuanto al funcionamiento, los equipos se colocarán sobre los pupitres de las escuelas y, según la disposición de cada establecimiento, podrán contar con un biombo para resguardar la privacidad del votante. A diferencia del sistema tradicional, no habrá un cuarto oscuro.

Durante el acto de apertura, se mostró el dispositivo que se utilizará para emitir el voto. Foto: Emiliano Ortiz.

El dispositivo permitirá elegir en una misma instancia a las autoridades provinciales y municipales. Primero, la pantalla mostrará las opciones para gobernador y vicegobernador. Una vez realizada esa selección, aparecerán los candidatos a intendente y concejales.

Una vez elegidos los candidatos municipales, los votantes deberán pronunciarse por el Sí o por el No sobre la enmienda del artículo 53 de la Carta Orgánica Municipal, que establece en 20 el número de concejales. Todas las opciones elegidas quedarán impresas en una única boleta.