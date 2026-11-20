El sistema de la tarjeta SUBE suspenderá temporalmente varios de sus servicios durante el fin de semana, por un lapso de 12 horas, debido a tareas de actualización. La medida afectará también a los usuarios de Río Negro y Neuquén.

Durante ese período, los usuarios no podrán realizar recargas, consultar saldos ni acceder a distintas plataformas digitales, aunque podrán seguir viajando si cuentan con crédito disponible.

SUBE: qué servicios estarán suspendidos durante las 12 horas

Durante el período previsto para los trabajos técnicos, quedarán fuera de servicio las siguientes herramientas y operaciones:

Carga y acreditación de saldo: no se podrán comprar ni acreditar cargas, tanto electrónicas como presenciales.

no se podrán comprar ni acreditar cargas, tanto electrónicas como presenciales. Aplicación SUBE: permanecerá temporalmente fuera de funcionamiento.

permanecerá temporalmente fuera de funcionamiento. Consulta de saldo: no estará disponible a través de los canales afectados.

no estará disponible a través de los canales afectados. Página web oficial: los usuarios no podrán ingresar al sitio de SUBE.

los usuarios no podrán ingresar al sitio de SUBE. Atención telefónica: se interrumpirá este canal de consultas.

se interrumpirá este canal de consultas. Aplicación Cuándo SUBO: no se podrá consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real.

Según se informó oficialmente, la actualización apunta a optimizar el funcionamiento del sistema. Por ese motivo, se recomienda anticipar las recargas y realizar las consultas necesarias antes del comienzo de la interrupción.

Cuándo dejará de funcionar la tarjeta SUBE y en qué horario

La interrupción de los servicios de la tarjeta SUBE será el domingo 22 de noviembre, entre las 00 y las 12. La medida alcanzará tanto a las operaciones presenciales como a las electrónicas. También afectará la consulta de colectivos en tiempo real mediante la aplicación Cuándo SUBO.

Los pasajeros podrán utilizar el transporte público con normalidad, siempre que tengan saldo suficiente en sus tarjetas SUBE físicas o digitales.

El límite de carga de la tarjeta es de $40.000, por lo que quienes necesiten viajar durante la mañana del domingo podrán anticipar las recargas antes de que comiencen los trabajos.

Qué otros medios de pago se podrán utilizar para viajar

Durante la interrupción también estarán disponibles otras alternativas para abonar los viajes en colectivos y subtes:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard con tecnología sin contacto.

Visa y Mastercard con tecnología sin contacto. Dispositivos con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.

asociados a esas tarjetas. Códigos QR a través de billeteras electrónicas habilitadas.

La tarjeta SUBE se puede cargar de forma presencial en cualquiera de los Puntos SUBE. También con tarjeta de débito o crédito en los Centros de Atención del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Además, se puede realizar una carga electrónica a través de la app SUBE, homebanking o billeteras virtuales.