A dos años de haber concretado la compra de los activos de exploración y producción de Wintershall Dea, Harbour Energy afianza su operación local sobre una base que acumula casi medio siglo de trayectoria en el país. Según detalló la empresa, la operadora concentra hoy sus inversiones en las cuencas Neuquina y Austral, al tiempo que precisó su historial corporativo para descartar cualquier vínculo vigente con las licencias exploratorias de Sea Lion, en el Atlántico Sur.

La aclaración busca desarmar la confusión respecto de su origen societario. Harbour Energy nació en 2021 mediante una adquisición inversa en la que Chrysaor absorbió los negocios de Premier Oil, firma que arrastraba sanciones en Argentina por su participación en las licencias de Sea Lion. Sin embargo, desde la operadora remarcan que aquella transacción modificó de raíz su control económico, la composición accionaria, el directorio y su conducción ejecutiva.

De acuerdo con lo detallado, la presencia de Sea Lion dentro de su cartera fue un activo heredado y transitorio. Tras tomar conocimiento de la postura oficial del Estado argentino, la conducción de Harbour resolvió desprenderse de esas licencias y completó la transferencia total de su participación en 2022, cumpliendo con los requerimientos regulatorios exigidos por las autoridades nacionales.

El ingreso efectivo de la compañía al mercado energético argentino se concretó recién en 2024, y no fue producto de una fusión, sino de la compra del negocio de exploración y producción de la alemana Wintershall Dea. A partir de esa operación, Harbour tomó la posta de una estructura con casi cinco décadas de trayectoria ininterrumpida en el país, conservando los equipos técnicos, las alianzas locales y una base de recursos consolidada.

“Harbour eligió la Argentina. Nuestro negocio en el país se apoya en casi cinco décadas de operación e inversión de Wintershall Dea, y estamos comprometidos a dar continuidad a ese legado mediante una inversión y un crecimiento responsable, en pleno cumplimiento del marco legal y regulatorio argentino», sostuvo Martín Rueda, Director General de Wintershall Dea Argentina SA, empresa integrante del Grupo Harbour.

En esa misma línea, el directivo buscó cerrar cualquier margen de duda sobre las operaciones en el Atlántico Sur: «Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro. Nuestro foco está puesto en la Argentina: desarrollar nuestros activos, acompañar el crecimiento de la producción energética del país y contribuir a que alcance su potencial como gran exportador de energía”, afirmó Rueda.

La relevancia de la firma en el mapa energético nacional explica la atención que genera su situación regulatoria. Actualmente, Harbour se posiciona como una de las principales productoras de gas del país, con operaciones offshore en Tierra del Fuego y activos no convencionales en Vaca Muerta, además de contar con una participación del 15% en el consorcio Southern Energy, el proyecto que busca exportar Gas Natural Licuado (GNL) desde la costa de Río Negro a partir de 2027 bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según la empresa, todas sus operaciones locales se desarrollan a través de sociedades debidamente registradas y bajo el cumplimiento estricto de la normativa vigente, tras haber obtenido las autorizaciones correspondientes de los organismos de control. A nivel global, el grupo con sede en Londres produce entre 475.000 y 500.000 barriles equivalentes de petróleo por día y mantiene activos en Europa, América y el norte de África.