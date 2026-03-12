ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para el viernes 13 de marzo en Neuquén

La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar mantenimiento y remodelaciones para mejoras del servicio. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

Tareas de CALF. Foto: archivo Florencia Salto.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo viernes 13 de marzo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el viernes

CALF indicó que el corte programado para este 13 de marzo será de la siguiente forma:

  • Horario: De 08:00 a 12:00 hs.
  • Zona afectada: Barrio Costa Rio
  • Motivos: mantenimiento y remodelación de subestación transformadora para colocar medición inteligente.

