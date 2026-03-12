Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para el viernes 13 de marzo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo viernes 13 de marzo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el viernes

CALF indicó que el corte programado para este 13 de marzo será de la siguiente forma: