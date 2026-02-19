Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para el viernes 20 de febrero en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar remodelaciones y reparaciones para mejora del servicio. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo viernes 20 de febrero.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el viernes
CALF indicó que el corte programado para este 20 de febrero será de la siguiente forma:
- Horario: De 07:00 a 13:00 hs.
- Zona afectada: Bº Ciudad Industrial-PIN
- Motivos: Realizar remodelación de línea de distribución de Media Tensión para mejorar el servicio.
- Horario: De 07:00 a 11:30hs.
- Zona afectada: Zona aledaña a Chubut y Perito Moreno.
- Motivos: Ampliar salidas de Baja Tensión.
- Horario: De 08:00 a 12:00 hs.
- Zona afectada: Desde La Pampa hasta Olascoaga, entre Martín Fierro y Uspallata.
- Motivos: Reparación de línea subterránea en Baja Tensión y remodelación en instalaciones subterráneas.
