Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para el viernes 20 de febrero en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo viernes 20 de febrero.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el viernes

CALF indicó que el corte programado para este 20 de febrero será de la siguiente forma:

Horario: De 07:00 a 13:00 hs.

De 07:00 a 13:00 hs. Zona afectada: Bº Ciudad Industrial-PIN

Bº Ciudad Industrial-PIN Motivos: Realizar remodelación de línea de distribución de Media Tensión para mejorar el servicio.

Horario: De 07:00 a 11:30hs.

De 07:00 a 11:30hs. Zona afectada: Zona aledaña a Chubut y Perito Moreno.

Zona aledaña a Chubut y Perito Moreno. Motivos: Ampliar salidas de Baja Tensión.