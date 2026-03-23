Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este martes 24 de marzo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo 24 de marzo

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios este martes

CALF indicó que el corte programado para este martes será:

Zona: desde Mendoza/Santa Cruz hasta Villegas/Winter, entre Félix San Martín y Alderete.