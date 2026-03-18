Un robo «profesional» dejó a oscuras el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti: qué dijo CALF

El puente carretero que conecta Neuquén con Cipolletti quedó parcialmente a oscuras luego de un robo de gran magnitud ocurrido esta semana. La cooperativa CALF mostró su preocupación por los reitarados hechos de vandalismo y por la falta de seguridad vial que implica el daño de las instalaciones.

Según informó CALF, tras la revisión técnica se detectó el robo 29 luminarias LED de última generación, además de importantes daños en el sistema eléctrico.

Cómo impacta el robo de luminarias en el tránsito diario del puente carretero

La cooperativa advirtió que no se trató de un hecho al azar. “La sustracción fue ejecutada con precisión profesional, utilizando los arcos del puente y operando a escasos metros del puesto policial”, señalaron.

Explicaron además que la reposición del servicio no será inmediata. “La reparación requerirá una logística especial que incluye adquisición de equipamiento, cortes de suministro, movimiento de cuadrillas y estrictas medidas de seguridad”, detallaron.

La entidad recordó que el puente concentra un flujo constante de unos 50.000 vehículos diarios, entre autos, colectivos, motos y bicicletas.

Desde la cooperativa también reiteraron el pedido a la comunidad para denunciar situaciones sospechosas. “La Cooperativa repudia estos hechos que atentan contra la infraestructura de la ciudad”, expresaron.

Los vecinos pueden llamar a la guardia de reclamos y denuncias (0800-333-2253) en cualquier momento del día o realizar las denuncias por la plataforma LUMI del sitio web de CALF.