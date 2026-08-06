El Banco Central cerró la prórroga del swap con China hasta 2031: la jugada de Bausili para blindar las reservas

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, cerró la renovación del swap de monedas con el Banco Popular de China (PBoC) por un plazo ampliado de cinco años, extendiendo el compromiso bilateral hasta agosto de 2031. La medida modifica el esquema habitual de contratos a tres años y ratifica un respaldo contingente de 130.000 millones de yuanes —equivalentes a unos US$19.000 millones— dentro de la estructura de las reservas internacionales.

El acuerdo, vigente desde 2009, actúa como una disponibilidad contingente de divisas que no genera costos por intereses mientras permanece sin utilizar. Según informaron desde la entidad monetaria mediante un comunicado oficial, la prórroga «afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que mantuvieron en los últimos 17 años», otorgando margen de maniobra al BCRA para operar tanto en el mercado local como en plazas internacionales bajo modalidades onshore y offshore.

Tramo activado y desendeudamiento: la evolución de los pagos a Beijing

Dentro del monto total del acuerdo, se mantiene habilitado el tramo por 35.000 millones de yuanes (alrededor de US$5.000 millones) que fuera activado a principios de 2023. Esta porción constituye liquidez en divisas de disponibilidad inmediata que, según destacó el propio Santiago Bausili, «permite operar sin pedir autorización» previa ante eventuales episodios de volatilidad cambiaria.

Sin embargo, los Estados Contables del BCRA reflejan una reducción acelerada en el uso efectivo de estos fondos en el último año:

Cierre de 2024: El tramo utilizado se ubicaba en 21.000 millones de yuanes (aproximadamente US$3.097 millones ).



El tramo utilizado se ubicaba en 21.000 millones de yuanes (aproximadamente ). Cierre de 2025: El saldo en uso descendió a 7.000 millones de yuanes (unos US$1.032 millones ).



El saldo en uso descendió a 7.000 millones de yuanes (unos ). Enero de 2026: Según registros del 14 de enero, el uso del mecanismo cayó a 4.600 millones de yuanes (US$679 millones), confirmando la cancelación progresiva de vencimientos.

La proyección de Milei y el paquete financiero hacia 2027

La ratificación del acuerdo con China fortalece la estrategia del Poder Ejecutivo en un contexto de recomposición de los activos del Banco Central. Apoyado en la compra de más de US$13.000 millones en lo que va de 2026, el stock de reservas brutas superó el umbral de los US$50.000 millones, una marca que la autoridad monetaria no alcanzaba desde septiembre de 2019.

Este fortalecimiento se enmarca en la meta del presidente Javier Milei de consolidar un «poder de fuego» de entre US$60.000 millones y US$70.000 millones para blindar la economía de cara a las elecciones de 2027. En declaraciones brindadas a la señal LN+, el jefe de Estado proyectó que la acumulación de reservas adquiridas por compras en el mercado podría alcanzar los US$20.000 millones antes de fin de año, superando las estimaciones iniciales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A la extensión del swap con China se suma el esquema de líneas contingentes que incluye el acuerdo con Estados Unidos por US$20.000 millones y el cierre anticipado del programa de financiamiento para los ejercicios 2026-2027, herramientas con las que la conducción económica busca neutralizar cualquier intento de corrida contra la moneda nacional.