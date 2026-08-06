Prime Video estrena «Instante», la película argentina sobre pacientes oncológicos y el acceso a medicamentos

Una nueva producción argentina se suma al catálogo de Prime Video. Se trata de «Instante», un drama que pone el foco en la realidad de los pacientes oncológicos y las dificultades para acceder a los medicamentos, una problemática que continúa ocupando un lugar central en el debate público argentino.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la película está dirigida por Daniel Silveira y protagonizada por Pablo Yotich, Manuela Viale, Alejandro Fiore y Magui Bravi. Con una historia atravesada por el amor, el dolor y la esperanza, el film llegará a la plataforma el próximo 6 de agosto.

De qué trata «Instante», la nueva película argentina de Prime Video

Con producción de 3 C Films, Che Contenidos, Avanza Producciones y 1:85 Films, la trama sigue la historia de Juan y Lucía, dos personas que se conocen mientras atraviesan un tratamiento oncológico. Frente a la incertidumbre sobre el futuro, ambos encuentran en el amor un refugio para enfrentar uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

En paralelo, la película también desarrolla la historia de Cecilia, una terapeuta, y Ferraro, un hombre que deberá tomar decisiones capaces de cambiar el rumbo de su vida para siempre.

A través de estas historias, «Instante» propone una mirada íntima y humana sobre una realidad que hoy vuelve a ocupar un lugar en la agenda pública. Más allá de la enfermedad, la película invita a reflexionar sobre el valor del acompañamiento, la empatía y la esperanza, incluso en los contextos más complejos.

Sinopsis de «Instante»

Dos historias se entrelazan en el instante en que la vida cambia para siempre. Entre diagnósticos, despedidas, terapias y nuevas oportunidades, cuatro personas descubren que el amor no siempre llega cuando lo esperamos, pero sí cuando más lo necesitamos.