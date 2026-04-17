Servicio a la comunidad: Catriel confirmó un corte de luz programado para este domingo 19

El Gobierno de Río Negro confirmó el inicio de tareas de recuperación y mejora del sistema eléctrico tras la caída de una estructura en Catriel en enero. Las operaciones comenzarán el domingo 19 de abril y podrían registrarse restricciones en el servicio.

La transportista estatal Transcomahue estará a cargo de la operación y se informó que realizarán la reparación de cinco piquetes donde se detectaron sectores deshilachados.

El corte se realizará de 9 a 15.30 y podría registrarse una restricción del servicio de hasta 45 minutos al finalizar la intervención.

Según se indicó, estas intervenciones forman parte del proceso de recuperación y fortalecimiento del sistema tras la contingencia registrada a comienzos de este año por la caída de una estructura de alta tensión.

Durante la jornada, la intervención apunta a optimizar la calidad del servicio para evitar perturbaciones por fallas dieléctricas y reducir la recurrencia de cortes.

Corte de luz programado en Catriel: qué mejoras se realizarán

El trabajo consistirá en instalar una isla eléctrica con generación desde la Central Hidráulica Casa de Piedra, esta maniobra permitirá evitar restricciones mientras se ejecuten las tareas. La interrupción prevista se produciría únicamente al cierre del operativo, en el momento de normalizar la configuración habitual de las instalaciones

A su vez destacaron que la intervención apunta a optimizar la calidad del servicio, evitar perturbaciones por fallas dieléctricas y reducir la recurrencia de cortes.

El Gobierno de la provincia anunció la continuación de tareas planificadas para sostener un servicio eléctrico más seguro y confiable, con intervenciones concretas que permiten mejorar la infraestructura disponible.

En el contexto de las operaciones, el Gobierno le solicitó a la comunidad de Catriel tomar las previsiones necesarias ante esta maniobra programada, que forma parte de un esquema de mantenimiento orientado a mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico.