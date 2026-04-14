Robo en Centenario: rompieron la cámara de seguridad de la casa y se llevaron hasta la comida

El robo ocurrió en una vivienda de las calles Comodoro Rivadavia y Facundo Quiroga.

Una familia de Centenario sufrió un grave robo en su vivienda del barrio Vista Hermosa, donde delincuentes ingresaron el último domingo por la mañana, rompieron una cámara de seguridad y se llevaron una larga lista de pertenencias.

El hecho se registró en el sector de Comodoro Rivadavia y Facundo Quiroga. Según publicó Centenario Digital, los autores dañaron un dispositivo de vigilancia para evitar ser identificados y actuaron entre las 8 y las 9. El episodio ocurrió mientras en sectores cercanos se registraba un corte de luz.

Robo en Centenario: rompieron cámara de seguridad y actuaron a plena luz del día

Del domicilio sustrajeron una consola con dos parlantes, un nebulizador, una guitarra acústica, una batidora, una planchita de pelo, dos afeitadoras, tres celulares y otros elementos de uso cotidiano. También se llevaron una bomba de agua con alargue, el estéreo del auto y fundas de los asientos.

El robo incluyó además alimentos. Los delincuentes vaciaron la heladera de la familia antes de retirarse del lugar.

La Comisaría Quinta de Centenario intervino en el hecho. Foto: archivo.

Vecinos del sector indicaron que uno de los sospechosos podría residir en las inmediaciones. La Policía intervino tras la denuncia y se iniciaron actuaciones para determinar la identidad de los autores y recuperar los elementos sustraídos.