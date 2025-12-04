Servicio a la comunidad | Corte de agua este jueves 4 de diciembre en Roca: trabajan en la reparación de una cañería

Las autoridades de Aguas Rionegrinas informaron que este jueves 4 de diciembre la ciudad de Roca registrará un corte del servicio de agua que afectará a varios barrios hasta las 17, aproximadamente.

Los detalles del corte de agua en Roca

La empresa informó que la interrupción del suministro se debe a la reparación de una cañería en el sector de las calles Córdoba y Brasil.

«La afectación alcanza a la zona comprendida entre el Canal Principal y la Ruta 22, así como al sector que abarca desde la intersección de Gelonch y Maipú hacia el noreste«, detallaron.

Por último indicaron que las tareas de mantenimiento «ya se encuentran en ejecución» y se estima el servicio se comenzará a normalizar a partir de las 17 de este mismo jueves.