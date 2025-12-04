Calor, viento y posibilidad de lluvia, el combo que llega este fin de semana largo a Neuquén y Río Negro

El pronóstico extendido adelantó que se acerca un fin de semana largo marcado por el regreso del aire cálido a Neuquén y Río Negro que provocará cambios en el clima. En ese sentido se prevén días de calor, viento y hasta posibles lluvias intensas en las distintas regiones.

De cara al fin de semana que será largo por el feriado del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que a partir del viernes persistirá el tiempo bueno con jornadas de clima soleado y cálido.

La inestabilidad se empezará a sentir el domingo 7, ya que aparecerán las nubes y marcarán así un inicio de semana con probabilidad de tormentas.

El clima del fin de semana por región

Para la zona del Alto Valle de Neuquén y Río Negro, las condiciones serán las siguientes:

Viernes 5 de diciembre: temperaturas de entre 31°C y 12°C. Viento de 31 km/h. Soleado

Sábado 6 de diciembre: temperaturas de entre 32°C y 15°C. Viento de 30 km/h.

Domingo 7 de diciembre: temperaturas de entre 35°C y 18°C. Viento de 54 km/h. Probabilidad de tormenta durante la noche.

Lunes feriado, 8 de diciembre: temperaturas de entre 34°C y 18°C. Viento de 40 km/h. Probabilidad de tormenta eléctrica durante el día y lluvias débiles durante la noche.

Para la región de las cordillera de Neuquén y Río Negro:

Viernes 5 de diciembre: temperaturas de entre 17°C y 0°C. Viento de 24 km/h.

Sábado 6 de diciembre: temperaturas de entre 25°C y 10°C.

Domingo 7 de diciembre: temperaturas de entre 26°C y 14°C. Probabilidad de tormenta eléctrica.

Lunes feriado, 8 de diciembre: temperaturas de entre 24°C y 13°C. Probabilidad de tormenta eléctrica y lluvia durante todo el día

Norte neuquino:

Viernes 5 de diciembre: temperaturas de entre 29°C y 7°C. Viento de 30 km/h.

Sábado 6 de diciembre: temperaturas de entre 28°C y 14°C. Viento de 28 km/h.

Domingo 7 de diciembre: temperaturas de entre 26°C y 13°C. Probabilidad de tormentas durante todo el día.

Lunes feriado, 8 de diciembre: temperaturas de entre 27°C y 14°C. Viento de 27 km/h. Probabilidad de lluvia y chaparrones durante todo el día.

Costa de Río Negro: