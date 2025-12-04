Calor, viento y posibilidad de lluvia, el combo que llega este fin de semana largo a Neuquén y Río Negro
Debido al feriado del 8 de diciembre, este fin de semana será largo y el pronóstico anticipó días cálidos, aunque también advirtió el regresó de precipitaciones. Mirá el detalle del clima.
El pronóstico extendido adelantó que se acerca un fin de semana largo marcado por el regreso del aire cálido a Neuquén y Río Negro que provocará cambios en el clima. En ese sentido se prevén días de calor, viento y hasta posibles lluvias intensas en las distintas regiones.
De cara al fin de semana que será largo por el feriado del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que a partir del viernes persistirá el tiempo bueno con jornadas de clima soleado y cálido.
La inestabilidad se empezará a sentir el domingo 7, ya que aparecerán las nubes y marcarán así un inicio de semana con probabilidad de tormentas.
El clima del fin de semana por región
Para la zona del Alto Valle de Neuquén y Río Negro, las condiciones serán las siguientes:
- Viernes 5 de diciembre: temperaturas de entre 31°C y 12°C. Viento de 31 km/h. Soleado
- Sábado 6 de diciembre: temperaturas de entre 32°C y 15°C. Viento de 30 km/h.
- Domingo 7 de diciembre: temperaturas de entre 35°C y 18°C. Viento de 54 km/h. Probabilidad de tormenta durante la noche.
- Lunes feriado, 8 de diciembre: temperaturas de entre 34°C y 18°C. Viento de 40 km/h. Probabilidad de tormenta eléctrica durante el día y lluvias débiles durante la noche.
Para la región de las cordillera de Neuquén y Río Negro:
- Viernes 5 de diciembre: temperaturas de entre 17°C y 0°C. Viento de 24 km/h.
- Sábado 6 de diciembre: temperaturas de entre 25°C y 10°C.
- Domingo 7 de diciembre: temperaturas de entre 26°C y 14°C. Probabilidad de tormenta eléctrica.
- Lunes feriado, 8 de diciembre: temperaturas de entre 24°C y 13°C. Probabilidad de tormenta eléctrica y lluvia durante todo el día
Norte neuquino:
- Viernes 5 de diciembre: temperaturas de entre 29°C y 7°C. Viento de 30 km/h.
- Sábado 6 de diciembre: temperaturas de entre 28°C y 14°C. Viento de 28 km/h.
- Domingo 7 de diciembre: temperaturas de entre 26°C y 13°C. Probabilidad de tormentas durante todo el día.
- Lunes feriado, 8 de diciembre: temperaturas de entre 27°C y 14°C. Viento de 27 km/h. Probabilidad de lluvia y chaparrones durante todo el día.
Costa de Río Negro:
- Viernes 5 de diciembre: temperaturas de entre 24°C y 7°C. Viento de 31 km/h.
- Sábado 6 de diciembre: temperaturas de entre 30°C y 9°C. Viento de 30 km/h.
- Domingo 7 de diciembre: temperaturas de entre 32°C y 13°C. Viento de 39 km/h.
- Lunes feriado, 8 de diciembre: temperaturas de entre 35°C y 16°C. Viento de 27 km/h. Posibilidad de tormentas.
