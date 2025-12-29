Servicio a la comunidad: Edersa anunció corte de luz programado en Las Grutas y Viedma este martes

La empresa Edersa informó que el próximo martes 30 de diciembre realizará trabajos de mantenimiento en redes de media tensión y subestaciones transformadoras, que implicarán cortes de energía programados.

Las Grutas: zonas y horarios afectados

El corte se desarrollará de 7 a 9 en el sector comprendido entre las calles:

San Jorge a Punta Delgado

Punta Villarino a Banco Lobos

Viedma: zonas y horarios afectados

El corte será de 6:30 a 8 y afectará las siguientes zonas:

San Martín, entre Alvear y Moreno

Laprida, entre Nebiolo y 25 de Mayo

Ayacucho, entre Laprida y Bvd. Contín

El cuadrante delimitado por las calles Laprida, Las Heras, Pueyrredón y Nebiolo

Desde Edersa destacaron que estas tareas son parte de la constante mejora del suministro eléctrico, por lo que se recomienda a los vecinos planificar sus actividades y tomar las precauciones necesarias durante los horarios de corte.