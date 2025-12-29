Servicio a la comunidad: Edersa anunció corte de luz programado en Las Grutas y Viedma este martes
Por tareas de mantenimiento en la red eléctrica, habrá interrupciones temporales de luz este martes en Las Grutas y Viedma.
La empresa Edersa informó que el próximo martes 30 de diciembre realizará trabajos de mantenimiento en redes de media tensión y subestaciones transformadoras, que implicarán cortes de energía programados.
Las Grutas: zonas y horarios afectados
El corte se desarrollará de 7 a 9 en el sector comprendido entre las calles:
- San Jorge a Punta Delgado
- Punta Villarino a Banco Lobos
Viedma: zonas y horarios afectados
El corte será de 6:30 a 8 y afectará las siguientes zonas:
- San Martín, entre Alvear y Moreno
- Laprida, entre Nebiolo y 25 de Mayo
- Ayacucho, entre Laprida y Bvd. Contín
- El cuadrante delimitado por las calles Laprida, Las Heras, Pueyrredón y Nebiolo
Desde Edersa destacaron que estas tareas son parte de la constante mejora del suministro eléctrico, por lo que se recomienda a los vecinos planificar sus actividades y tomar las precauciones necesarias durante los horarios de corte.
