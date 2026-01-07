La empresa distribuidora Edersa informó que este jueves 8 de enero, entre las 8.30 y las 11.00, se llevará adelante un corte programado de energía eléctrica en un sector de la ciudad de General Roca, debido a la realización de trabajos impostergables de poda preventiva en líneas de media tensión.

Según se detalló, las tareas forman parte del plan de mantenimiento de la red eléctrica y buscan mejorar la seguridad y el funcionamiento del servicio, evitando inconvenientes ante posibles caídas de ramas o interferencias con el tendido.

Edersa anunció un corte de energía en Roca: horarios y zonas afectadas

El corte afectará a la zona comprendida por la calle Ricardo Balbín, entre la Ruta Nacional 22 y Lago Mascardi entre las 8.30 y las 11.00.

Desde la empresa solicitaron a los vecinos y comerciantes del sector tomar las medidas de seguridad necesarias y prever el impacto de la interrupción del suministro durante el lapso indicado.

En caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos podrían ser reprogramados.