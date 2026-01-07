Fenómeno de mareas extraordinarias en Las Grutas: horarios y recomendaciones para visitantes

Si planeas pasar unos días de verano en la costa, te contamos que desde el fin de semana, Las Grutas registra pleamares elevadas con valores que superan los nueve metros de altura. Los datos surgen de la tabla difundida por el Servicio de Hidrografía Naval. Mirá el cronograma de los días y horarios más complicados.

Semana de mareas extraordinarias en Las Grutas: días y horarios con mayores alturas

El miércoles 7 se informaron dos pleamares relevantes. La primera se produjo a la 02.26, con una altura de 9,05 metros, mientras que la segunda alcanzará los 8.88 metros a las 14.59.

En tanto, el jueves 8 continuará la tendencia de mareas altas. La pleamar principal se registrará a las 03.13 con una altura estimada de 8,85 metros, mientras que el resto de la jornada presentará niveles más moderados.

Qué pasa con las mareas extraordinarias de cara al fin de semana en Las Grutas

El viernes la primera pleamar será a las 4.01 con 8.56 metros, y la segunda alcanzará los 8.49 metros a las 16.35 con una amplitud significativa a lo largo del día.

Para el sábado 10, la pleamar será a las 04,51 y tendrá una altura de 8.49 metros. Luego habrá otra a las 17.25 con 8.20 metros de altura.

Qué son las mareas extraordinarias, el fenómeno al que prestarle atención en Las Grutas

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y otros organismos oficiales de oceanografía, las mareas extraordinarias son variaciones del nivel del mar que superan los valores promedio de las mareas altas (pleamares) y bajas (bajamares) habituales.

La principal razón de estas mareas es la alineación de los cuerpos celestes, lo que potencia la fuerza de atracción gravitatoria sobre las masas de agua de la Tierra:

Mareas de Sicigia (Mareas Vivas): ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados (durante la Luna Nueva y la Luna Llena ). En este estado, las fuerzas gravitatorias del Sol y la Luna se suman, provocando pleamares más altas y bajamares más bajas de lo normal.

ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados (durante la y la ). En este estado, las fuerzas gravitatorias del Sol y la Luna se suman, provocando pleamares más altas y bajamares más bajas de lo normal. Perigeo Lunar: la órbita de la Luna es elíptica. Cuando la Luna se encuentra en su punto más cercano a la Tierra (perigeo), su fuerza de atracción es mayor. Si el perigeo coincide con una fase de sicigia, se producen las llamadas «Mareas de Sicigia de Perigeo», que son especialmente elevadas.

Recomendaciones clave para quienes visiten la playa

Desde el equipo de guardavidas piden especial atención a: