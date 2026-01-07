Alerta en Chile: cómo evitar estafas en alojamientos falsos durante las vacaciones 2026

La temporada de verano 2026 en Chile comenzó con un trago amargo para cientos de turistas, especialmente mendocinos, que al llegar a la costa se encontraron con que sus reservas eran parte de una estafa digital masiva.

La banda detrás del fraude en Chile operaba bajo el nombre de «Holiday Reñaca», una empresa ficticia que utilizaba una fachada de profesionalismo extremo: desde cuentas de WhatsApp Business verificadas hasta correos corporativos y fotos robadas de departamentos reales en el edificio Holiday Park.

Ante esta situación, es vital extremar las precauciones para no perder el dinero de las vacaciones en manos de «empresas» que desaparecen tras el primer pago.

El paso a paso del fraude en Chile: ¿cómo operaba Holiday Reñaca?

La sofisticación del fraude fue tal que incluso profesionales, como abogados y agentes inmobiliarios, advirtieron lo difícil que era detectar la mentira a simple vista. Estas son las tácticas que usaron para atrapar a más de 200 familias:

Publicidad en redes sociales : captaban a las víctimas con anuncios pagos en Instagram y Facebook , mostrando perfiles con muchos «Me gusta» para simular seriedad.

: captaban a las víctimas con anuncios pagos en , mostrando perfiles con muchos «Me gusta» para simular seriedad. Triangulación con Booking : enviaban links de alojamientos reales en plataformas oficiales para generar confianza, pero luego derivaban la reserva a canales privados ( WhatsApp o mail corporativo ) para concretar el pago por fuera.

: enviaban links de alojamientos reales en plataformas oficiales para generar confianza, pero luego derivaban la reserva a canales privados ( ) para concretar el pago por fuera. La técnica de la urgencia : presionaban a los interesados asegurando que «solo quedaban 2 disponibles» o exigiendo pagos totales a cambio de descuentos del 20%.

: presionaban a los interesados asegurando que «solo quedaban 2 disponibles» o exigiendo pagos totales a cambio de descuentos del 20%. Uso de fotos clonadas: robaban imágenes de propietarios reales del edificio Holiday Park para armar sus catálogos falsos.

Señales de alerta para detectar un alojamiento falso en Chile

Para que tus vacaciones en cualquier destino de Chile no terminen en la comisaría, prestá atención a estos puntos clave antes de realizar cualquier transferencia: