Accidente aéreo en San Juan: despiden a las siete víctimas mientras avanza la investigación del suceso

El vehículo aéreo impactó en un sector de difícil acceso. Los rescatistas debieron esperar en un sector cercano hasta el amanecer para realizar el operativo (Foto: Marcos Carrizo)

La provincia de San Juan despide este sábado a las siete víctimas fatales del accidente del helicóptero Bell 412EP ocurrido en el Parque Provincial Ischigualasto, mientras la investigación judicial y técnica continúa para establecer qué provocó la caída de la aeronave durante una capacitación vinculada al combate de incendios forestales.

Las ceremonias comenzaron con una misa en la Catedral de San Juan y continuarán con un cortejo fúnebre y distintos homenajes a los funcionarios provinciales fallecidos. La tragedia generó una fuerte conmoción en la provincia, donde el Gobierno decretó tres días de duelo oficial.

Accidente aéreo en San Juan: quiénes fueron las víctimas del suceso

El accidente ocurrió el pasado 29 de julio, cuando el helicóptero perdió contacto con los sistemas de comunicación mientras se dirigía hacia una actividad de capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Poco después, otra aeronave localizó los restos en una zona montañosa de muy difícil acceso del departamento Valle Fértil.

Las siete personas que viajaban a bordo murieron en el impacto. Entre ellas se encontraban el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; el jefe y el subjefe de Bomberos, Rubén Castro y Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Mientras familiares, compañeros y autoridades despiden a las víctimas, la expectativa está puesta en los resultados de las pericias que permitan esclarecer las circunstancias de una de las peores tragedias aéreas registradas en la historia de San Juan.

Accidente aéreo en San Juan: cómo fue el operativo de rescate de los restos

Tras un complejo operativo desarrollado durante más de un día, los equipos de rescate lograron recuperar los cuerpos y trasladarlos hasta la morgue judicial de San Juan para la realización de las autopsias correspondientes. El acceso al lugar del siniestro obligó a los rescatistas a recorrer varios kilómetros a pie debido a las características del terreno.

En paralelo, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) inició la investigación técnica para reconstruir el desarrollo del vuelo y determinar los factores que contribuyeron al accidente. El organismo aclaró que su tarea tiene un carácter preventivo y busca elaborar recomendaciones para evitar hechos similares, sin establecer responsabilidades penales o administrativas.

Las pericias contemplarán el análisis del estado de la aeronave, las condiciones meteorológicas, las comunicaciones mantenidas durante el vuelo y toda la documentación técnica relacionada con la operación del helicóptero. Mientras tanto, los restos del aparato permanecerán preservados en el lugar del impacto hasta que concluyan las tareas de relevamiento.

En forma paralela a la investigación técnica, la causa judicial quedó bajo la órbita del fiscal federal Francisco Maldonado, quien tendrá a su cargo la investigación penal para determinar si existió algún tipo de responsabilidad en el accidente.

El helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias para participar de una capacitación destinada a fortalecer las tareas de combate de incendios forestales. El vuelo formaba parte de un operativo nacional del que también participaban autoridades provinciales especializadas en respuesta ante emergencias.

Con información de Infobae