Así es la nueva vida de José Bianco tras dejar TN: viajes, un motorhome y un proyecto que lo apasiona

El reconocido meteorólogo cerró una etapa de 17 años en TN y hoy apuesta a nuevos desafíos que combinan su trabajo en los medios, las redes sociales y un proyecto que nació de otra de sus grandes pasiones: viajar. Según contó la revista Caras, esta nueva etapa lo encuentra enfocado en experiencias personales y profesionales muy distintas a las que vivió durante años en televisión.

Después de casi dos décadas como una de las caras más reconocidas de Todo Noticias (TN), José Bianco decidió cambiar el rumbo de su carrera. Su salida del canal sorprendió a colegas y televidentes, pero también marcó el comienzo de una etapa en la que el meteorólogo encontró espacio para desarrollar proyectos personales que tenía pendientes.

De acuerdo con una publicación de Caras, Bianco hoy reparte su tiempo entre los medios de comunicación, las redes sociales y una propuesta que lo llevó a recorrer nuevos destinos de una manera muy diferente.

La salida de TN y el comienzo de una nueva etapa

La desvinculación de José Bianco de TN puso fin a un ciclo de 17 años en la señal de noticias. Tras anunciar su decisión, el meteorólogo explicó que el desgaste con algunos directivos fue determinante para dar el paso.

En ese contexto, también cuestionó la manera en que algunos medios comunican la información meteorológica y advirtió que, en muchas ocasiones, se difunden pronósticos sin el respaldo de profesionales, algo que, a su entender, perjudica tanto a la actividad como al público.

Además, planteó la necesidad de avanzar en una regulación de la profesión, al considerar que hoy no existe un marco legal que establezca quiénes están habilitados para brindar información meteorológica.

Su presente entre la radio y las redes sociales

Lejos de alejarse de la comunicación, Bianco continuó vinculado a los medios. Actualmente integra el equipo de Perros de la Calle, el programa de Urbana Play, donde participa con sus análisis y pronósticos.

Al mismo tiempo, fortaleció su presencia en las redes sociales. En Instagram reúne a más de un millón de seguidores, con quienes comparte información sobre el clima, imágenes de sus recorridos y parte de su vida cotidiana.

El motorhome, un proyecto que convirtió en realidad

Uno de los proyectos que más entusiasmo le genera en esta nueva etapa fue la construcción de un motorhome a partir de un antiguo colectivo.

A través de sus redes sociales mostró todo el proceso de transformación del vehículo, desde las primeras modificaciones hasta los detalles finales del interior. El objetivo era claro: contar con una casa rodante para recorrer distintos destinos junto a familiares y amigos.

Con ese proyecto, Bianco sumó una faceta completamente distinta a su carrera como meteorólogo y encontró una nueva manera de combinar trabajo, descanso y aventura.

Noruega y un viaje soñado

Entre las experiencias más destacadas de los últimos meses aparece un viaje grupal a Noruega, donde pudo recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos del país nórdico.

Durante la travesía visitó fiordos, montañas y otros escenarios naturales, además de cumplir uno de sus grandes sueños: contemplar las auroras boreales.

Ese viaje reflejó el estilo de vida que Bianco busca construir en esta nueva etapa, en la que los proyectos personales ocupan un lugar tan importante como su actividad profesional.

Con su trabajo en radio, la presencia constante en redes sociales y la apuesta por los viajes, José Bianco comenzó una etapa diferente, en la que logró combinar su experiencia como comunicador con una pasión que durante años había quedado en segundo plano.