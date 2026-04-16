Ajuste en el Servicio Meteorológico Nacional: ya hubo despidos y crece la amenaza de paro nacional

El 8 de marzo, los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recibieron la visita de Alejandro Tamer, el subsecretario de Transformación Estatal del Ministerio de Desregulación del Estado. El funcionario fue muy claro: ordenó 500 despidos en el área, con 140 que se materializaron el miércoles.

Servicio Meteorológico Nacional: menos personal, más tecnología y polémica

La decisión del fundador de la empresa Despegar, a cargo de ejecutar el plan motosierra, se había tomado el año pasado. Pero, con la venia del ministro Federico Sturzenegger, logró avanzar este año con los despidos. Tamer cree que hay muchísimos cargos administrativos en el Estado que no tienen funciones relevantes.

Y opera con la convicción de que menos empleados en la administración pública significa “más riqueza para la sociedad”. De hecho, confía en que la gestión libertaria podrá bajar tributos gracias a los despidos en el Estado.

De acuerdo a fuentes oficiales, las desvinculaciones alcanzan principalmente a personal contratado que se desempeñaba en tareas administrativas y en sistemas de observación manual. Todos considerados obsoletos frente a los estándares tecnológicos actuales.

El eje del plan es reemplazar progresivamente las estaciones meteorológicas manuales por sistemas automatizados capaces de generar datos en tiempo real, lo que permitiría mejorar la eficiencia del servicio y reducir la necesidad de intervención humana en la recolección de información.

En ese sentido, el diagnóstico oficial detectó un “sobredimensionamiento” en distintas áreas del organismo y un atraso tecnológico en su infraestructura, lo que motivó el rediseño impulsado desde el Ministerio de Desregulación.

Desde el Ejecutivo aclararon que los recortes no alcanzarán a los meteorólogos, considerados personal estratégico para el análisis y la elaboración de pronósticos, y aseguraron que la continuidad del servicio no se verá afectada.

Sin embargo, la medida generó fuertes cuestionamientos desde sectores gremiales y trabajadores del organismo, que advierten sobre un posible impacto en la calidad de los pronósticos y en el sistema de alertas meteorológicas, clave para la seguridad aérea y la prevención de riesgos. ATE, de hecho, ya avisó que habrá un paro nacional para el próximo 24 de abril.

La huelga del 24 podría afectar el tráfico aéreo en todo el país. Fuentes gremiales anticiparon que entre las 5 y las 12 de ese día no despegarán ni aterrizarán aviones en ningún aeropuerto argentino, con excepción de vuelos sanitarios o humanitarios.

NA