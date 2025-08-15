Cortes programados en Neuquén este domingo: barrios y horarios confirmados

Los cortes se realizarán el domingo en distintos barrios de Neuquén. Foto: archivo.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) informó que este domingo habrá cortes programados en diversos sectores de la ciudad de Neuquén. “Para evitar inconvenientes recordá tomar las precauciones necesarias”, señalaron desde la entidad.

Qué barrios de Neuquén se verán afectados y durante cuántas horas

Según el cronograma, entre las 6:00 y las 13:30 se interrumpirá el servicio en Villa Ceferino, Gregorio Álvarez e Islas Malvinas.

El corte fue “autorizado por el órgano de control municipal” y se debe al cambio de un transformador por aumento de potencia, trabajos de mantenimiento y la colocación de un equipo de maniobras automático.

Además, de 7:00 a 12:00, se realizará otro corte que afectará el sector comprendido desde Yrigoyen hasta Buenos Aires, entre Elordi y Talero y Roca y Ministro González. Allí se llevará a cabo el mantenimiento de recintos y subestaciones subterráneas.

Las tareas podrían variar según las condiciones climáticas. Foto: Archivo.

Desde la cooperativa indicaron que las tareas podrían extenderse en caso de que las condiciones climáticas no sean favorables. “Los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y las áreas son aproximadas”, remarcaron.

En este contexto, CALF recomendó a los vecinos tomar medidas preventivas para resguardar artefactos y evitar inconvenientes durante el lapso en que el servicio esté interrumpido.