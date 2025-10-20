Pensiones No Contributivas: ¿Qué cambios traerá el fallo judicial en octubre 2025?

¿Te suspendieron la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez? Un importante fallo de la Justicia Federal de Catamarca obliga ahora a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restituir esos beneficios que fueron dados de baja tras las recientes auditorías. Esta decisión judicial es una noticia clave para miles de afectados.

A continuación, te explicamos todo lo que tenés que saber: cómo te impacta esta medida si sos beneficiario de una Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez y qué debería pasar en lo inmediato con tu cobro de ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez: ¿qué debería pasar con mi cobro de ANSES en octubre 2025?

La Justicia Federal de Catamarca emitió un fallo el último jueves 16 de octubre 2025, en el que se establece la restauración de todas las Pensiones No Contributivas por invalidez suspendidas en medio del proceso de auditorías que lleva adelante personal de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La medida sobre estas Pensiones No Contributivas por invalidez, que estaban siendo evaluadas a nivel nacional, alcanza a todas las provincias del país incluyendo a los beneficiarios de Neuquén y Río Negro afectados por esta instancia.

Según lo previsto por la resolución judicial, las Pensiones No Contributivas por invalidez debían restablecerse en un plazo de 24 horas desde el dictado de la medida; es decir que a partir de este lunes 20 de octubre 2025, los beneficiarios deben en principio ver restituidas las prestaciones que paga ANSES, a riesgo de que los organismos sean sancionados si no sucede.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez en octubre 2025: ¿dónde consultar sobre el estado de mi prestación de ANSES?

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez, que se hayan visto afectados por la auditoría de ANDIS y posterior suspensión de la prestación, pueden consultar sobre el estado de situación a través de:

Vía digital.

Mi ANSES: Ingresá a servicioscorp.anses.gob.ar, seleccionando «Trabajo > Consultar Historia Laboral» para ver tus aportes. Para conocer el estado de tu expediente, hacé click en «Información personal > Consulta de expediente».

Atención Virtual: Podés iniciar una atención ingresando al sitio y seleccionando «Iniciar atención» para elegir el trámite y seguir los pasos.



Vía telefónica.

Línea 130: Llamando al 130 para realizar trámites y consultas las 24 horas. De lunes a viernes de 8 a 20 para ser atendido personalmente.



En persona.