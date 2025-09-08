Sorteo Quini 6: ¡Números ganadores del domingo 7 de septiembre 2025!

Quini 6: estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de septiembre 2025, que repartió un nuevo pozo millonario. Acá, podés controlar tu boleta y revisar si sos el nuevo ganador. Además, te contamos de cuánto es el próximo pozo en juego.

Sorteo Quini 6: Los números del domingo 7 de septiembre 2025

TRADICIONAL

05

18

19

28

39

40

Vacante.

LA SEGUNDA

17

18

19

24

25

43

Vacante.

REVANCHA

00

09

11

38

40

42

Vacante.

SIEMPRE SALE

03

04

20

27

31

41

Vacante.

Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 7 de septiembre 2025?

El sorteo de Quini 6 de este domingo 7 de septiembre 2025 quedó vacante en todas sus categorías, pero la lotería sigue apostando a más: el próximo premio es mucho más grande para este miércoles 10.

Quini 6 pone en juego unos en $5.200 millones, que repartirá el próximo miércoles en el sorteo del 10 de septiembre 2025 de las 21:15. ¡Suerte!