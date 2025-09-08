Sorteo Quini 6: ¡Números ganadores del domingo 7 de septiembre 2025!
QUINI 6 sorteó un nuevo pozo millonario este domingo 7 de septiembre 2025. Conocé cómo fueron las jugadas y los números sorteados, para controlar tu cartón.
Quini 6: estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de septiembre 2025, que repartió un nuevo pozo millonario. Acá, podés controlar tu boleta y revisar si sos el nuevo ganador. Además, te contamos de cuánto es el próximo pozo en juego.
Sorteo Quini 6: Los números del domingo 7 de septiembre 2025
TRADICIONAL
- 05
- 18
- 19
- 28
- 39
- 40
Vacante.
LA SEGUNDA
- 17
- 18
- 19
- 24
- 25
- 43
Vacante.
REVANCHA
- 00
- 09
- 11
- 38
- 40
- 42
Vacante.
SIEMPRE SALE
- 03
- 04
- 20
- 27
- 31
- 41
Vacante.
Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 7 de septiembre 2025?
El sorteo de Quini 6 de este domingo 7 de septiembre 2025 quedó vacante en todas sus categorías, pero la lotería sigue apostando a más: el próximo premio es mucho más grande para este miércoles 10.
Quini 6 pone en juego unos en $5.200 millones, que repartirá el próximo miércoles en el sorteo del 10 de septiembre 2025 de las 21:15. ¡Suerte!
